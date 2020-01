Casado abre otro frente judicial contra el Gobierno: recurrirá la elección de Delgado por ir "contra la separación de poderes"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su formación recurrirá ante la Justicia el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, anunciada hoy mismo por el nuevo Ejecutivo progresista. A juicio del líder de los populares, la elección "vulnera el estatuto orgánico en el que consagra su independencia en los artículos 7 y 59".

Durante su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP –máximo órgano entre congresos del partido– ha denunciado además los "vínculos de Delgado con una trama de de extorsión policial", en alusión a los audios que se conocieron el año pasado en los que se escuchaba a la exministra hablar con el polémico comisario José Manuel Villarejo.

Esta decisión de recurrir la elección de Delgado ante los tribunales supone el último paso del PP por judicializar la política, uno de los grandes objetivos de los populares en su estrategia de oposición sin tregua contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El PP no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar por despolitizar la justicia", ha asegurado Casado, que ha considerado que el nombramiento de la exministra "ataca la separación de poderes".

Casado también ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez que cese al president de la Generalitat catalana, Quim Torra, tras su inhabilitación por parte de la Junta Electoral Central. "Si no lo hace le denunciaremos por prevaricación", ha advertido el líder del PP ante la plana mayor de su partido.

"Lo que pretenden cuando dicen que no crispemos es que nos rindamos ante un Gobierno radical", ha añadido Casado, defendiendo su labor bronca de oposición que le llevó a insultar a Sánchez durante el debate de investidura, cuando le llamó "sociópata", "presidente fake" o "mentiroso". A su juicio, "ser moderado es ajustar las palabras y actos a la realidad de lo que ocurre".

"Yo no voy a liderar un PP ni desestabilizador ni bronco ni que haga escraches a nadie como hacían con nosotros, pero tampoco voy a liderar un PP incauto, sino propositivo y realista. No hay moderación alguna en negar la realidad y ocultar los hechos. No hay un PP duro ni un PP blando, hay un único PP", ha zanjado.

Durante la Junta Directiva Nacional que ha mantenido su primera reunión tras las elecciones 10N, Casado ha anunciado además que Rafael Catalá e Isabel García Tejerina han dejado este lunes sus responsabilidades como secretario de Justicia y vicesecretaria del PP, respectivamente. Les sustituirán Enrique López y Elvira Rodríguez. Tras estas salidas, no queda ni un solo exministro de la era de Mariano Rajoy en la cúpula popular.