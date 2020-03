Casado pide al Gobierno 100.000 millones de euros para empresarios y autónomos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la conversación telefónica que han mantenido ambos esta mañana que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "garantice el crédito a empresarios y autónomos" desembolsando 100.000 millones de euros. "Solo así podremos afrontar que las empresas no quiebren", ha dicho.

Casado ha realizado una declaración institucional –sin admitir, por tanto, preguntas de los periodistas– unas horas después de su conversación con Sánchez en la que le ha trasladado "el apoyo del PP para que tome todas las medidas que sean necesarias e incluso si hay condicionamientos por parte de sus socios cuente con el apoyo del PP". Lo ha hecho en la sede del PP y frente a una foto en la que se le pudo ver junto al rey Felipe VI, que precisamente ayer anunció su renuncia a la herencia de su padre, Juan Carlos I, por las informaciones acerca de su fortuna.

Tras días criticando la labor del Ejecutivo, al que ha llegado a acusar de "graves negligencias" que han provocado el repunte de contagios, Casado cree ahora que "cada minuto cuenta en salvar vidas humanas" por lo que ha considerado "importante que todos rememos en la misma dirección".

Para Casado es importante que la "crisis económica" que a su juicio provocará la pandemia "no derive en crisis social" y por eso ha manifestado todo su apoyo al Ejecutivo para las medidas económicas de choque que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros mañana martes.

A la petición de los 100.000 millones de euros Casado ha añadido una exigencia de "exenciones y rebajas impuestos" al considerar que es "importante que las personas que están en sus casas no tengan miedo a no poder pagar su compra". Para él, "en esta crisis el Estado no puede dejar a nadie atrás". "Estamos todos juntos, España es lo primero", ha zanjado.