El Gobierno anuncia al Vaticano su intención de que los delitos de pederastia no prescriban

El Gobierno tiene la intención de modificar el Código Penal para que los delitos de abusos a menores no prescriban, es decir, que no caduquen nunca a ojos de la justicia. Así se lo ha trasladado la vicepresidenta, Carmen Calvo, al número dos del Papa, Pietro Parolin, en la reunión que han mantenido en el Vaticano.

Calvo y Parolin han hablado de los casos de pederastia que se han producido en el seno de la Iglesia durante décadas. "La Iglesia ha trasladado su preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro", señala el comunicado de vicepresidencia.

Y en el marco de esa conversación Calvo le ha anunciado su intención de reforzar el castigo para los pederastas. "El Gobierno ha informado a la Santa Sede de las modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles", agrega la nota en su último párrafo. El Papa ya planteó que esos delitos cometidos por curas pederastas no prescribieran nunca (la ley vaticana establece ahora 25 años a partir de la mayoría de edad de las víctimas).

Fuentes de Moncloa explican que la intención del Ejecutivo es "regular" las prescripciones por esos delitos porque la situación actual es "insuficiente". El Congreso se manifestó a favor de que la prescripción de ese tipo de delitos empiece a contar a partir de que la víctima tenga 30 para dar tiempo a las víctimas a dar el difícil paso de denunciar el abuso. Con la actual legislación, la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores es de entre cinco y diez años desde que la víctima cumple la mayoría de edad.

Pedro Sánchez se reunió con el pianista James Rodhes, que fue víctima de abusos siendo menor, y le avanzó la intención del Ejecutivo de aumentar la protección de las víctimas. Carmen Calvo ha ido un paso más allá al anunciar que la intención es que no caduquen nunca para que la justicia pueda intervenir en cualquier momento una vez se denuncien. No obstante, la iniciativa aún no se ha presentado formalmente por parte del Ejecutivo.