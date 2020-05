El Gobierno pide a los grupos que circunscriban a la salud la negociación de una eventual prórroga de la alarma

El Gobierno no aclara aún si prevé solicitar una sexta prórroga del estado de alarma para mantener la restricción de la movilidad a partir del 7 de junio, que es cuando concluye la aprobada por el Congreso la semana pasada. Pedro Sánchez tuvo dificultades para amarrar los apoyos y el Ejecutivo culpa al PP de haber "dimitido de su responsabilidad" al rechazarlo y de haberle obligado a buscar el respaldo de EH Bildu. Por eso ahora reclama al conjunto de fuerzas políticas que planteen solo cuestiones sanitarias en la negociación de esa hipotética prórroga que vincula a la evolución epidemiológica, a pesar de que es una condición indispensable para mantener la restricción de la movilidad de los ciudadanos, tal y como establece el plan de desescalada aprobado.

Tras el acuerdo con EH Bildu para su abstención en la votación del pasado miércoles, que provocó una gran polémica y enfado por parte de la patronal por la referencia a la derogación íntegra de la reforma laboral, el Gobierno quiere que, en esta ocasión, los grupos solo negocien en base a cuestiones que tengan que ver con la situación sanitaria y no con compromisos de investidura o legislatura.

Y así se lo ha trasladado a los partidos con los que ha iniciado las conversaciones, según ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero: "Les transmitimos que nuestra conversación iba a versar de forma exclusiva sobre los elementos que tienen que ver con la salud de los ciudadanos".

La advertencia se ha dirigido a Bildu, pero también a ERC o Compromís, que pasó del 'sí' al 'no' por la negativa del Gobierno a aceptar condiciones para el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades autónomas. Montero, en su calidad de ministra de Hacienda, ha explicado que ha iniciado ya la conversación con todos los grupos para intentar alcanzar una fórmula que obtenga el mayor consenso posible. Por ahora, la idea del gabinete es tener en cuenta la población y también los test PCR realizados con independencia que fueran positivos o no.

En todo caso, el Gobierno no aclara por ahora si finalmente solicitará la próxima semana una nueva prórroga del estado de alarma y asegura que dependerá de la evolución epidemiológica en España. "La posibilidad de sacar adelante un decreto de alarma se tiene que ajustar a los indicadores sanitarios. Cuando nos vayamos acercando a esa situación sabremos si es un instrumento necesario e imprescindible; y si lo es, el Gobierno lo solicitará", ha aseverado Montero.

No obstante, el Ejecutivo siempre ha sostenido que el estado de alarma es el único instrumento jurídico que le permite restringir la movilidad entre provincias -que no está prevista hasta que lleguen a la última fase del proceso de desescalada-. Teniendo en cuenta que algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona o la mayoría de Castilla y León pasaron a fase 1 el pasado lunes, requerirán en torno a un mes para encontrarse en la nueva normalidad en la que ya se prevé la circulación interprovincial. Por ahora el Gobierno tiene esa potestad solo hasta el 7 de junio.

Diez días de luto oficial

Tal y como anunció Sánchez el sábado, el Consejo de Ministros ha decretado diez días de luto oficial a partir de este miércoles. Se trata del periodo más largo declarado en España. "No nos acompañan físicamente pero estarán en nuestra memoria y rendiremos homenaje como merecen", ha asegurado Montero sobre las víctimas de la COVID-19.

El luto comenzará mañana miércoles cuando ya todo el territorio español se encuentra al menos en la fase 1 de desescalada del confinamiento puesto en marcha en todo el país por el estado de alarma decretado el 14 de marzo que pretendía frenar de cuajo la expansión de la COV-19 cuando se habían registrado ya 120 fallecidos y más de 4.200 contagios. El jefe del Estado presidirá un acto de homenaje a las víctimas cuando concluya el proceso de desescalada.