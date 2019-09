Iglesias: "Espero que cuando les planteemos hablar de estructura de Gobierno esta tarde no se levanten de la mesa"

Pablo Iglesias insiste: se buscará retomar las negociaciones donde se dejaron en julio. Es decir, un Gobierno de coalición. Con estos mimbres se presenta Unidas Podemos a la reunión de esta jueves de los equipos negociadores. "Espero que cuando les planteemos hablar de estructura de Gobierno esta tarde no se levanten de la mesa", ha remarcado en una entrevista en Telecinco.

Iglesias ha asegurado que se pretende "dejar a un lado los reproches" y trabajar en la reunión de de este jueves en el programa. "Hemos analizado con detalle el documento [presentado por Sánchez el martes] y vamos a negociar para completarlo", ha insistido.

El líder del grupo confederal ha planteado algunas dudas sobre el documento presentado por el PSOE. "Si quieres negociarlo, no hagas un acto electoral", ha remarcado Iglesias, criticando las formas en las que los socialistas han hecho llegar a Unidas Podemos sus propuestas durante toda la negociación.

Respecto al contenido, el secretario general de Podemos ha asegurado que es "extraño" que se hayan incluido medidas que ya están aprobadas. Además, entiende que hay otras propuestas que "ya se superaron" en el acuerdo de los presupuestos del pasado año. Ha puesto como ejemplo la intervención de los ayuntamientos en los precios del alquiler o la subida del IRPF para rentas altas.

Iglesias ha lamentado los tiempos que se están siguiendo de cara a una posible nueva investidura. "Preferiríamos que se hubiese negociado en agosto", ha planteado. Además, ha insistido en que parece que Sánchez busca unas nuevas elecciones, que se celebrarían el 10 de noviembre. "Es un error", ha remarcado. "O Gobiernan las derechas o escaño arriba escaño abajo estamos en la misma situación que ahora", ha subrayado.

Para agilizar el proceso, Iglesias insiste en retomar la situación en la que se quedó en julio. "No quedamos tan lejos", ha apuntado. El líder de Unidas Podemos ha recordado en este sentido su propuesta de cuatro posibles estructuras de Gobierno, que ya planteó en el documento que le envió a Sánchez en agosto.

Para ello, Iglesias ha puesto como ejemplo los acuerdos alcanzados en las comunidades. "No hay cuatro gobiernos en Canarias o tres en Valencia", ha reseñado. "El único con el que hemos tenido problemas es con Sánchez", ha incidido. Salvo en La Rioja, donde ha reconocido que "no hemos dado una buena imagen por nuestra parte".

Respecto a la contrapropuesta del PSOE de ofrecer a Unidas Podemos la dirección de organismos autónomos del Consejo de Ministros, como pudieran ser el CIS, RTVE, o la CNMC, Iglesias ha criticado la "visión patrimonialista" que tienen PP y PSOE de estos entes. "Pensamos que TVE no debe ser telegobierno, como ahora que es telePSOE", ha ironizado. "Han puesto a un nuevo director [Enric Hernández] que es telePSOE", ha insistido. "Estos organismos no es serio que estén copados por políticos, no compartimos esta visión".