MINUTO POLÍTICO | PSOE y Vox, los beneficiados en la semana de la exhumación de Franco

Hacemos un recorrido por la prensa de este lunes, protagonizada por las manifestaciones de este fin de semana en Barcelona. Dejamos las encuestas para agruparlas todas dentro de unos minutos y destacamos estos temas:

– En El País: El PP y Ciudadanos buscan desgastar al PSOE por su gestión de la crisis catalana. El debate sobre Catalunya se recrudece y afecta a los planes de los socialistas que confiaban en que no fuera un tema determinante.

– En El Mundo: Entrevista con Carmen Calvo: "Contra Torra no se puede actuar, el brochazo gordo no existe". "No existe un 155 eterno, sería destrozar el 2 de la Constitución", defiende.

– En El Confidencial: La suerte de Puigdemont en Bélgica no se decidirá hasta diciembre. La vista del próximo martes se centrará en meras cuestiones de trámite entre las partes.