Manuel de la Rocha, precandidato del PSOE en Madrid: "Es un mal mensaje decir que los independientes son mejores candidatos"

Manuel de la Rocha, precandidato del PSOE a las primarias para la alcaldía de Madrid, hace una petición a Ferraz y a la dirección regional de José Manuel Franco a quienes reclama "neutralidad" en el proceso interno tras conocerse que la apuesta de Pedro Sánchez es el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández.

El que por ahora es su único rival en esa competición cuestiona con cautelas la decisión, que ha causado desconcierto y enfado en las filas del PSOE madrileño: "Es un mal mensaje decir que los independientes son mejores candidatos", afirma en declaraciones a eldiario.es.

"Que los dos candidatos, al Ayuntamiento y a la Comunidad –expresa sobre Pepu Hernández y Ángel Gabilondo– fueran independientes es como no entender el papel de los partidos. No comparto esa idea que significa marginar a los políticos, a quienes militan, decir que no tienen nivel. Somos buenos candidatos y tenemos el nivel", resume.

Tanto desde la dirección regional como desde el Gobierno han aplaudido que un independiente haya aceptado ser el aspirante del PSOE para la capital. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que supone un "refresco" para la política madrileña. El secretario general de los socialistas madrileños ha destacado precisamente que "una persona de su prestigio social se sume a un proyecto como este" en un "momento difícil" para el partido, según reconoció Franco.

También la alcaldesa, Manuela Carmena, ha celebrado la incorporación a la batalla de una persona ajena a la política. Ha considera que es una precandidatura "fresca y oxigenada" para hablar "más de Madrid y no tanto de los problemas de los partidos".

No obstante, Pepu Hernández aún tiene que pasar por las urnas de las agrupaciones del PSOE. A pesar de las alusiones de Ferraz y Franco a las primarias por las que tendrá que pasar Pepu Hernández para ser formalmente candidato del PSOE, el Gobierno se ha volcado con su designación. Pedro Sánchez lo presentará en un acto este domingo en el teatro La Latina.

En ese sentido, De la Rocha advierte de que Ferraz y la dirección regional deben quedarse al margen: "En la actual cultura de partido no hay candidatos oficiales y oficiosos. Las direcciones tienen que ser neutrales y confío en que lo sean".

Sobre Pepu Hernández, el veterano dirigente de Izquierda Socialista asegura que "es un buen candidato" pero se muestra convencido de que él es "mejor para el PSOE y para el partido". "Me alegra ver que hay otro candidato, aunque no sea militante. Esto va a permitir que tengamos debate de cara a qué proyecto tenemos para Madrid tras dos meses de incomparecencia", reprocha el exdiputado sobre el retraso en la convocatoria de las primarias.

"Me presento porque soy un buen candidato, que conoce Madrid y sus problemas, y sé de gestión municipal y autonómica –dice sobre su pasado como alcalde de Fuenlabrada y consejero de Educación–. Estoy en condiciones de recuperar muchos votos perdidos", remata De la Rocha, que asegura que en las últimas horas ha recibido "cientos de mensajes" de apoyo de militantes.