Irene Montero responde a Pedro Sánchez: "En Unidas Podemos todas somos personas independientes del Ibex35"

Sigue el ping-pong mediático entre el PSOE y Unidas Podemos. A pocos días de la quinta reunión que celebrarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para sondear un acuerdo que permita sacar en julio la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, ambos se lanzan propuestas en público mientras rechazan las del otro. Este viernes ha sido el turno de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, y de la portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Celaá.

Montero ha respondido en una rueda de prensa en el Congreso al planteamiento lanzado por Sánchez el jueves en una entrevista en Telecinco para que el grupo confederal "sugiera" lo que él llama "independientes de reconocido prestigio". Es decir, personas próximas a Unidas Podemos, pero que no estén en las direcciones del partido ni en el Congreso de los Diputados.

"En Unidas Podemos todas somos personas independientes de las grandes eléctricas, para poder bajar el precio de la luz; de los fondos buitre, para el precio del alquiler; de la CEOE, para promover empleo estable y evitar los designios del presidente de la CEO que quiere una repetición electoral", ha asegurado la dirigente de Podemos, acompañada de representantes de la dirección del grupo confederal.

"Personas independientes del Ibex35 somos todas. Eso puede complementar bien al PSOE", ha zanjado.

Montero ha insistido en que su grupo no va a "vetar" ninguna propuesta de Sánchez y que si tiene nombres de personas independientes para su Gobierno es muy libre de nombrarlas. Pero, ha añadido, en Unidas Podemos esperan que "el PSOE no pondrá impedimentos a las personas independientes de los poderosos que proponga Unidas Podemos".

La portavoz parlamentaria ha sostenido que "un Gobierno en solitario del PSOE no suma más que las tres derechas", a las que "necesitarían", ha dicho, a lo largo de la legislatura. "La suma con nosotros no dependería de nadie para desarrollar una agenda progresista", ha señalado. Montero ha aventurado que Sánchez va "a una investidura fallida para presionar a PP y Ciudadanos." "No creemos que esa operación vaya a salir", ha concluido.

Sánchez tendrá "muy en cuenta" las propuestas

La portavoz en funciones del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ha afeado por su parte que Unidas Podemos no haya hecho "movimiento alguno" en las negociaciones, mientras Sánchez ha pasado de aspirar a gobernar gracias a sus "propias fuerzas" a una fórmula de "Gobierno de cooperación".

Celaá ha emplazado a Iglesias a estudiar la oferta del presidente en funciones lanzada en Telecinco: que le sugiera nombres de "personas independientes de reconocido prestigio". "Corresponde a la otra parte determinar si la puede recorrer", ha expresado Celaá, que ha recordado, no obstante, que será el presidente quien componga "el Gobierno en relación a la confianza con los miembros de su Gabinete".

La portavoz deja claro, por tanto, que el sí a las sugerencias depende en exclusiva de Sánchez, que aseguró que las tendrá "muy en cuenta".

"El presidente del Gobierno va a hacer todo el esfuerzo imaginable por conseguir un acuerdo el martes, va a trabajar como debe, como él sabe hacerlo para poder llegar a acercar posiciones con Unidas Podemos", ha destacado Celaá.

La portavoz ha insistido en reclamar la abstención a PP y Ciudadanos bajo el argumento de que Sánchez "no quiere depender de las fuerzas independentistas" en la gobernabilidad. Ahora bien, al mismo tiempo ha asegurado que "nadie ha dicho que una abstención de ERC sea depender de ERC". "Las fuerzas políticas hacen con sus votos, en ejercicio de su autonomía política, lo que les parece", ha dicho. "Depender es una cosa y el que voten es otra muy diferente", ha sentenciado.