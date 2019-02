El PNV supedita su apoyo a los decretos del Gobierno a que se aprueben las transferencias a Euskadi pendientes

"Si hay tiempo para hacer decretos ley, hay tiempo para hacer traspasos". Así de rotundo ha sido el presidente del Euzkadi Buru Batzar (la dirección del PNV), Andoni Ortuzar, en el Congreso de los Diputados. Tras reunirse con los diputados y senadores del partido vasco, Ortuzar ha asegurado que su disposición es "estudiar en tiempo y forma" las propuestas del Gobierno e intentar "dar una respuesta positiva". Eso sí, a cambio de que el Ejecutivo cumpla con el calendario de transferencias que Pedro Sánchez negoció.

Ortuzar se ha quejado primero de la "poquísima información" que reciben del Ejecutivo sobre la redacción de los reales decretos que el PSOE pretende aprobar antes de las elecciones del 28 de abril y convalidar en la Diputación Permanente. "Sabemos más por la prensa que por textos oficiales", ha señalado.

El presidente del PNV ha recordado que el Senado aprobó la semana pasada una moción que insta al Gobierno a no transferir al País Vasco y Navarra las competencias que los respectivos estatutos de autonomía exigen. La iniciativa fue apoyada por PP, PSOE y UPN. "Se habla de que a la derecha hay que hacerle frente en las elecciones", ha indicado Ortuzar, para añadir: "No hay que esperar. Lo mejor que podemos hacer para hacer frente a la involución es la normalidad institucional".

Ortuzar ha explicado que en los últimos días el PNV ha "mandado un mensaje al Gobierno para que intensifique los trabajos de cara a completar el calendario del traspaso de competencias, con independencia de que estemos en un periodo electoral". "Si hay tiempo para hacer decretos leyes, hay tiempo para hacer traspasos", ha zanjado.

"Sobre la mesa hay unas cuantas materias", ha señalado Ortuzar, quien ha recordado que este mismo miércoles "ha habido un cruce de documentación". Pero el president del PNV quiere que al menos el primer bloque de transferencias pendientes esté listo antes del 28A. "Hay que acelerar. Antes de las elecciones tenemos que tener los traspasos completados de manera satisfactoria. Hace falta voluntad política, los trabajos técnicos ya están hechos", ha apuntado.

Ese primer bloque se refiere a la legislación sobre productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, transporte ferroviario en líneas de cercanías y FEVE, escuelas viajeras, centro de estudios de obras públicas y administración institucional e innovación tecnológica.

El decreto del alquiler, en el aire

Este mismo miércoles, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado al presidente del Gobierno otro compromiso, el de transferir las competencias en Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Sánchez le ha reconocido el acuerdo, pero ha señalado "dificultades técnicas" para hacerla efectiva.

En declaraciones a los medios, Esteban ha señalado el decreto del alquiler como uno de los que se está analizando para decidir si sus cinco diputados lo apoyan o no. Unos votos fundamentales para convalidar la nueva normativa que negocian el Gobierno y Unidos Podemos.

Esteban ha explicado que el documento les llegó el lunes por la noche, aunque ni siquiera esa era la versión definitiva.

El portavoz vasco ha pedido al Gobierno que negocie previamente con ellos el contenido del decreto ya que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, no habrá tiempo de modificarlo en su tramitación parlamentaria. "Está vez es sí o no. Si en algo no estamos de acuerdo, votaremos en contra", ha concluido.

El Gobierno de Sánchez tenía intención de llevar este viernes el decreto del alquiler al Consejo de Minisotros. Eso sí, siempre que previamente tuviera los números para convalidarlo posteriormente en el Congreso. El PSOE no quiere volver a llevarse un revolcón de sus potenciales aliados tras el 28A en plena campaña electoral.