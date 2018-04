El PP aprovecha el embarazo de Irene Montero para atacar a Podemos

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha aprovechado este lunes el anunciado embarazo de Irene Montero para atacar a Podemos, a la propia portavoz y al secretario general, Pablo Iglesias, pareja de la anterior.

En una entrevista en RNE Maroto ha reducido el papel de Montero, portavoz del tercer grupo más grande del Congreso, a la categoría de "pareja" de Iglesias, informa Europa Press. "Un partido que nació con esa idea de asamblea, lo acaban controlando el secretario general y su pareja y los demás tienen que votar lo que ellos piensan y punto", ha espetado. En un momento de la entrevista, Maroto se refiere a ambos líderes como "el portavoz y su novia".

En opinión de Maroto, si esto ocurriera en el PP "sería mucho cante". El vicesecretario del PP ha dicho que a Podemos se le "permite" ciertas cosas que al resto no, y ha afirmado que esta situación no podría darse en el PP y en el PSOE porque "las bases no lo permitirían" y los medios de comunicación harían una "batalla de todo esto".

Maroto ha utilizado el embarazo de Montero también para atacar al previsible candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid: "Había comentarios en las redes que decían que ahora Iñigo Errejón tiene mucho más lejos hacerse con el control de Podemos, es un poco lo que yo pienso".