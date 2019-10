El PP usa la recusación de De Prada para intentar tumbar la sentencia de Gürtel en el Supremo

El Partido Popular sigue intentado que el Tribunal Supremo anule la sentencia de la primera época de la trama Gürtel que consideró que se había beneficiado de la corrupción. Un año después de presentar el recurso en el que piden la absolución, su abogado ha enviado un nuevo escrito al Alto Tribunal en el informa de la recusación del magistrado José Ricardo de Prada y añade que la decisión apoya sus argumentos para que la condena sea anulada.

El escrito, firmado por el letrado Jesús Santos y al que ha tenido acceso eldiario.es, informa al Supremo de que en una resolución del pasado 4 de octubre, la Audiencia Nacional ha acordado apartar al juez De Prada del caso de la caja B, una de las piezas separadas de Gürtel que aún quedan por juzgar. La recusación, promovida por el PP y su extesorero Luis Bárcenas, partió a la Sala de lo Penal: la decisión se tomó por ocho votos a siete.

Los ocho jueces que decidieron apartar a De Prada criticaron que hubiese incluido en el fallo de la primera época de Gürtel algunas valoraciones que creyeron innecesarias. La Sala argumentó que algunas de la frases del juez no aludían al objeto que se juzgaba, sino que remitían a otras piezas, como precisamente la de la caja B.

"Se deduce con claridad la toma de postura ya de este magistrado respecto de varias de las cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de enjuiciamiento", concluyó la Audiencia Nacional. Los jueces que no apoyaron la recusación argumentaron que "no puede ni debe imputársele" a De Prada una actuación individual en esa sentencia porque el tribunal es un órgano colegiado.

El PP consiguió por tanto apartar del futuro juicio de la caja B al juez que había sido más duro en la condena de Gürtel -le llegaron a responsabilizar de la moción de censura- y ahora quieren que esa decisión incline la balanza en el Supremo a su favor. El Alto Tribunal tiene sobre la mesa varios recursos contra la sentencia de la primera época de Gürtel, que los populares quieren anular.

En el escrito, el abogado del PP hace constar algunos párrafos de la resolución de la Audiencia Nacional que aparta a De Prada. A continuación, argumenta que las afirmaciones del juez "no eran congruentes con el objeto del primer proceso". Si eran innecesarias, añade, dañan el honor, el derecho de defensa y a la presunción de inocencia de PP.

"Por su índole acusatoria y por su carácter extra petita ponen de manifiesto la ausencia de imparcialidad o de apariencia de imparcialidad de los Magistrados que las firman", añade el escrito en referencia a De Prada.

El documento que el PP ha enviado ahora al Supremo da continuidad a la estrategia que el partido ha seguido desde que en mayo de 2018 fue condenado como partícipe a título lucrativo en el primer juicio de la trama Gürtel. Solo unos meses después, en octubre, presentaron el recurso contra la sentencia en el que ya señalaban a De Prada. Le acusaban incluso de haber ayudado al cambio de Gobierno.