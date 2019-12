Sánchez e Iglesias presentarán esta tarde el programa del gobierno de coalición

La investidura de Pedro Sánchez está cada vez más cerca. Los socialistas han pisado el acelerador en las últimas horas y, a la espera de que ERC ratifique en su Consell Nacional el acuerdo alcanzado con los socialistas, Sánchez y Pablo Iglesias presentarán este lunes a las 17 horas en el Congreso el documento programático en el que se basará la actuación del gobierno de coalición, según han confirmado a eldiario.es fuentes conocedoras de la decisión.

El plan del PSOE sigue siendo que la sesión de la investidura comience el 2 de enero, que la primera votación sea fallida al día siguiente –necesita mayoría absoluta para salir adelante– y que el Congreso le otorgue la confianza en una segunda votación 48 horas después –el 5 de enero– con mayoría simple (más síes que noes). Para ello Ferraz tiene toda la maquinaria preparada.

La intención de los socialistas era presentar el acuerdo programático con Unidas Podemos una vez que tuviera amarrada la abstención de ERC para que el resto de aliados necesarios para que la investidura salga adelante puedan justificar que apoyan también la investidura. La formación independentista aseguró este domingo que no reunirá al Consell Nacional antes de que acabe el año. No obstante, esta tarde se reúne a las 17 horas la Ejecutiva para analizar la situación de las negociaciones. Fuentes socialistas apuntan a que no sería un problema que el órgano directivo de ERC se reuniera a las puertas de la investidura.

Lo que no pretenden Sánchez e Iglesias por ahora es dar a conocer la estructura del futuro Ejecutivo, del que sí se conocen algunos detalles: la vicepresidenta primera seguirá siendo Carmen Calvo y el líder de Podemos será el vicepresidente segundo, entre otros detalles.

Sánchez ratificará, además, a las 13 horas de este lunes el acuerdo con el PNV en un acto en el Congreso junto a Andoni Ortuzar, que prevé hacer declaraciones ante los periodistas posteriormente. No es la intención del presidente en funciones.

Al PSOE le faltan por cerrar algunos flecos con el resto de formaciones minoritarias para contar con su respaldo y sacar adelante la investidura. Desde esos grupos aseguran que se están intercambiando documentos, pero que aún no se ha cerrado formalmente ningún acuerdo concreto.