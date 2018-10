El PSOE vota la resolución contra Arabia Saudí de la Eurocámara y se abstiene en la votación específica del embargo de armas

Ha habido tres votaciones. La de la resolución completa y otras dos específicas, nominales, sobre los párrafos 11 y 14 del texto. El párrafo 14 era el que hacía referencia al embargo de armas a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y el PSOE ha cambiado el voto: ha votado a favor del texto en su conjunto pero se ha abstenido en el párrafo concreto sobre el embargo de armas, que decía lo siguiente:

"Pide al Consejo que alcance una posición común con el fin de imponer un embargo aescala de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí y que respete la Posición Común2008/944/CFSP; pide un embargo a la exportación de sistemas de vigilancia y otros productos de doble uso que pueden utilizarse para fines de represión en Arabia Saudí"

Clara Aguilera García, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Javi López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y Elena Valenciano han sido quienes han cambiado de voto.

Los socialistas Soledad Cabezón, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez y Juan Fernando López Aguilar se han ausentado de la votación.

Exactamente lo mismo que los socialistas españoles –que no los europeos– ha hecho Javier Nart. El eurodiputado de Ciudadanos ha votado el texto completo y se ha abstenido de la votación concreta que pedía el fin de la venta de armas a Arabia Saudí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba en el Congreso de los Diputados este miércoles que mantendrá la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la "consternación" que le ha causado el asesinato del periodista Jamal Kashoggi. Así lo ha reconocido en una comparecencia en el Congreso en la que ha asumido que no siempre se pueden convertir "los ideales en realidades". "S i me piden dónde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos situados muchos de ellos en zonas muy afectadas por el drama del desempleo", ha sentenciado Sánchez. El presidente admitió que la brutalidad del régimen absolutista "no puede impedir que actuemos con responsabilidad" y se ha comprometido a priorizar los intereses comerciales, económicos y laborales de España.