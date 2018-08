Pablo Casado, en 2008: "Me encanta que en EEUU la mentira no se tolera. Nixon dimitió por mentir"

El presidente del PP, Pablo Casado, que en las últimas horas ha faltado a la verdad sobre los indicios de delito que ha encontrado la justicia en su máster, consideraba en 2008 que mentir era motivo suficiente para que un dirigente político tuviera que presentar su dimisión. "A mí me encanta ver que en EEUU la mentira no se tolera. Nixon no tuvo que dimitir por espiar, dimitió por mentir. Y a Clinton casi le pasa lo mismo no por lo que hizo sino también por mentir a la población. Pero aquí no pasa nada", aseguraba entonces.

Casado pronunciaba estas palabras en el XIV Congreso del PP de Madrid en el que Esperanza Aguirre, una de sus mentoras, fue refrendada como presidenta de los conservadores madrileños. Él era, por su parte, presidente de Nuevas Generaciones en la comunidad. "Aquí Zapatero miente hoy y miente también con el pasado e intenta modificar el pasado a golpe de BOE. Y también miente para el futuro y por eso adoctrina a los jóvenes con su Educación para la Ciudadanía. Es la mentira perpetua y nosotros queremos escapar de eso", decía.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha decidido elevar al Tribunal Supremo la causa de su máster al considerar que el dirigente conservador habría podido cometer delitos de cohecho y prevaricación. Tras conocer la decisión de la magistrada, Casado eludía presentar su dimisión y aseguraba que no se iría incluso si finalmente es imputado por el Alto Tribunal.

"Hay una frase de un expresidente francés que dice que la ética de la república es la ley. La ética la marca la ley. En un Estado de derecho quien tiene que dilucidar si alguien es culpable es un juez instructor y los ciudadanos anónimos lo que no tenemos que hacer es demostrar nuestra inocencia", señalaba ayer, en rueda de prensa.