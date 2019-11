Sánchez da a entender que la Fiscalía sigue sus instrucciones en la euroorden para traer a Puigdemont a España

El choque del PSOE y los independentistas se incrementa en la recta final de la campaña: "Con este Sánchez no se puede dialogar, hay que debilitarlo", dice Rufián Sánchez no quiere apoyarse en los independentistas porque "no garantizan la estabilidad" y apuesta por un "acuerdo parlamentario" con Unidas Podemos "Les pedimos que se abstengan [a PP y Ciudadanos] para facilitar el único gobierno posible, ¿qué problema hay?"