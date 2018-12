Podemos pide a Pedro Sánchez que no haga "cálculos electorales" con los Presupuestos de 2019

Podemos ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se tome en serio la negociación de los Presupuestos Generales de 2019 y que no haga "cálculos electorales" con el acuerdo firmado con Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa. "No se puede hacer tacticismo político con las cosas de comer", ha apuntado el secretario de Organización y Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique.

En la habitual rueda de prensa de los lunes, Echenique ha defendido que Podemos aprobará "cualquier real decreto que mejore las condiciones de vida" de los españoles. El dirigente de Podemos, sin embargo, ha advertido de que "no se puede gobernar a base de reales decretos que tienen impacto presupuestario con los Presupuestos del PP" prorrogados.

Este era el plan inicial de Pedro Sánchez, toda vez que el Gobierno constató la imposibilidad de lograr un acuerdo previo con los partidos independentistas catalanes. El Ejecutivo había descartado ya presentar el proyecto presupuestario, prorrogar los del PP y recurrir a reales decretos para aprobar algunas de las medidas del pacto sellado con Unidos Podemos.

El resultado de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre volvió a modificar la estrategia de Sánchez. Ese mismo lunes, el presidente anunciaba en una entrevista en Telecinco su nueva decisión: el Gobierno sí presentará el proyecto de Presupuestos.

Desde Podemos reclaman a Sánchez "que no arrastre los pies" en la negociación y salga a lograr los apoyos necesarios. Echenique ha recordado que el PSOE tampoco se movilizó para recabar los votos que permitieron la moción de censura contra Mariano Rajoy y ha esperado que no se repita ahora la misma situación.

Echenique, que a la Secretaría de Organización ha sumado la responsabilidad de negociar con el Gobierno y vigilar los acuerdos desde la de Acción de Gobierno, ha reconocido que "en los últimos días" no ha hablado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Pensamos que el Gobierno lleva los Presupuestos tarde. La ministra dijo en diciembre y ahora dicen enero. No hay que dilatar que las condiciones de vida de las personas mejoren y menos si tiene que ver con cálculos electorales", ha apuntado.

El dirigente de Podemos también ha reclamado a los partidos catalanes que pongan de su parte y ha pedido al president de la Generalitat, Quim Torra, que no lance mensajes como el de comparar el proceso catalán con el que llevó a Eslovenia a la independencia en los años 90 del siglo pasado.

"Hacemos un doble llamamiento", ha asegurado Echenique: "Los catalanes también tienen un SMI de 765 euros", ha recordado.

Antes que el debate y votación de los Presupuestos Generales de 2019, el Congreso deberá pronunciarse sobre la senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada. El Gobierno ha presentado los mismos datos que en julio, cuando perdió la votación. Unidos Podemos se abstuvo, como ERC y el PDeCAT.

Tras aquel fiasco, el Gobierno inició una negociación con Unidos Podemos que aún perdura y cuyo resultado fue el acuerdo presupuestario de octubre. Ya entonces, el grupo confederal se abrió a apoyar los objetivos de déficit y deuda si el Ejecutivo los volvía a presentar.

Este lunes el asunto no ha estado sobre la mesa de la ejecutiva de Podemos, según ha relatado Echenique. El dirigente ha recordado no obstante que el Senado sigue teniendo la última palabra y que el PP ha anunciado su no, por lo que en cualquier caso el objetivo será rechazado.

Aún así, en Podemos sostienen que "la situación no es la misma que en julio" pese a que la decisión está sin tomar. Fuentes de la dirección recuerdan que no solo se vota la senda de estabilidad para 2019, sino para los siguientes tres años.

El Gobierno aprobó el pasado 7 de diciembre un objetivo de déficit del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021. Datos muy alejados de las pretensiones de los partidos aglutinados en el grupo confederal.