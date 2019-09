Podemos reclama al PSOE retomar las negociaciones de julio: "Casi lo tuvimos. Con unas horas más lo completamos"

El PSOE y Unidas Podemos podrían tener un acuerdo en cuestión de horas. Es lo que piensan en el Consejo de Coordinación del partido de Pablo Iglesias, la ejecutiva del partido, que se ha reunido este lunes, en el arranque de la penúltima semana de margen para que el Congreso elija un nuevo presidente del Gobierno. "En julio casi lo tuvimos", ha señalado la portavoz de Podemos, Noelia Vera, en una rueda de prensa.

Vera ha reclamado a los socialistas que acepten retomar las negociaciones donde se quedaron en la investidura fallida de hace dos meses. "No nos hacen falta días, con unas horas más lo podemos completar", ha señalado. "En cuanto Pedro Sánchez tenga a bien", ha zanjado.

La idea de que las conversaciones arranquen donde embarrancaron hace dos meses no es nueva. Ya la planteó el propio Iglesias hace unos días en una entrevista en la cadena Ser en la que repitió, como dijo en julio desde la tribuna del Congreso, que estaría dispuesto a aceptar una propuesta muy similar a la que le hicieron entonces los socialistas, siempre que se incluyan las políticas activas de empleo al pack.

En el PSOE niegan esta opción. Los negociadores de ambas partes se reunieron el pasado jueves sin avanzar en la consecución de un acuerdo. Los socialistas entregaron a los dirigentes del grupo confederal un documento con una propuesta de 370 medidas programáticas para un Gobierno "de cooperación", que no de coalición. Aunque los interlocutores quedaron en llamarse, la comunicación no se ha producido en todo el fin de semana. Y el tiempo corre.

En Podemos insisten en que la iniciativa debe ser del PSOE. Al fin y al cabo, apuntan, son los ganadores de las elecciones y Pedro Sánchez es el único candidato con opciones de ser investido. "Es su responsabilidad", ha dicho Vera este lunes. "Estamos a cinco minutos del Congreso, en cuanto nos llamen vamos", ha apuntado. "Quién llama a quién no va a ser la excusa para que no haya un acuerdo para un Gobierno progresista. Suena ridículo", ha añadido.

Vera ha sostenido, no obstante, que no han estado parados desde el pasado jueves y que han "hecho los deberes" con la propuesta que lanzó el equipo encabezado por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. "No va a ser una excusa más el asunto programático. Ese trabajo ya lo hicimos en los Presupuestos [de 2019, que no fueron aprobados por el Congreso]".

En Podemos insisten en que el PSOE "siguen buscando" cómo forzar una repetición electoral, que se produciría el próximo 10 de noviembre. La prueba, según Vera, es que su grupo parlamentario ha "respondido bien a todas las exigencias que el PSOE nos puso para llegar a un Gobierno de coalición". La portavoz ha recordado que Iglesias se echó a un lado cuando se convirtió en "el principal escollo" de la negociación, según Sánchez . "O con Catalunya, cuando hemos dicho que no tenemos mayoría y que seremos leales al proyecto de Estado que pactemos con el PSOE", ha añadido.

En dos lunes se acaba el plazo marcado por la Constitución para que el Congreso invista al próximo presidente del Gobierno. Pero en Podemos no tiran la toalla para alcanzar un acuerdo que evite una repetición electoral de resultado incierto. "Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de negociación", ha dicho Vera. "Cumplimos todos los requisitos. En julio se puso sobre la mesa la posibilidad y tuvimos 48 horas para negociar. Es una cuestión muy relevante y necesitábamos más tiempo para llegar a un acuerdo. Y casi lo tuvimos. No nos hacen falta días, con unas horas más lo podemos completar las negociaciones", ha concluido.