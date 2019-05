Un portavoz de Policía se oculta en Twitter para hacer comentarios racistas, de "feministas radicales" y "podemitas"

Una cuenta de Twitter dedicada a ensalzar el trabajo de los antidisturbios, que también hace chistes sobre el uso de la fuerza contra manifestantes, vierte comentarios racistas o contra las "feministas radicales", está gestionada por un portavoz oficial de la Policía. El agente que alimenta en solitario la cuenta es miembro del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, con sede en Granada, según han informado fuentes policiales y ha podido constatar eldiario.es.

El usuario denominado ‘Antidisturbios’ es en realidad el policía Miguel Z., destinado en el gabinete de prensa de Andalucía Oriental. La cuenta es @FuerzasDelOrden y en su biografía se lee: "Cuenta dedicada a las Fuerzas de Seguridad encargadas de mantener el Orden Público en España".

Con la constante de defender la actuación policial sea cual sea ésta, la cuenta hace comentarios como el vertido el 9 de abril pasado. Acompañando a un vídeo de una pelea en la calle se puede leer: "Cuando resuelves tus diferencias según tus costumbres y necesitas un árbitro. Riña de ciudadanos rumanos en Madrid. Los agentes tuvieron que ser contundentes para acabar con la pelea".

eldiario.es se puso en contacto con el policía Miguel Z. y le consultó por varios tuits, pero el agente rehusó hacer ningún comentario. Horas después comenzó a borrar esos tuits y publicó uno en el que advertía que en los próximos días la cuenta iba a ser atacada por un medio de comunicación con "bulos y mentiras". Esta es la captura del tuit racista que agente borró tomada por este medio antes de contactar con el agente.

Captura del tuit con contenido racista del portavoz policial Miguel Z.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado esta misma mañana la apertura de una información reservada por el contenido de la cuenta @FuerzasDelOrden, informan fuentes de su departamento. Desde la Dirección de la Policía afirman que se están realizando "un seguimiento especial en redes para detectar este tipo de conductas impropias en un servidor público".

La circular 1/2015 de la Dirección General de la Policía establece que aquellos policías que dispongan de cuentas en redes sociales "se abstendrán de dotarlos de elementos que puedan inducir a error a los usuarios de Internet sobre la oficialidad de los contenidos de los mismos, tales como logotipos, anagramas, símbolos o uniformes del Cuerpo Nacional de Policía". El logo (imagen de arriba) de la cuenta del portavoz en Granada es similar al de la Unidad de Intervención Policial y la imagen que la encabeza es un detalle de material de agentes antidisturbios en formación.

La cuenta es especialmente activa con todos los sucesos relacionados con Catalunya y el proceso soberanista. Con un vídeo de los antidisturbios de los Mossos cargando contra los CDR, comenta: "Lo más bonito del día y lo más esperado".

Tuit de 'Antidisturbios' celebrando una carga contra los CDR

Hace unos días, la cuenta recuperaba una imagen de la protesta del 15M de hace ocho años y añadía el siguiente comentario: "Cuando gritaban ‘sí se puede, ‘sí se puede’. Y no pudieron con los agentes antidisturbios de la UIP de #PolicíaNacional". Este tuit también ha sido borrado. A los miembros de la Plataforma Antidesahucios, el portavoz policial los llama "militantes pro-okupación", como ocurre en sus tuits sobre el reciente desalojo de tres familias en Lavapiés (Madrid).

Tuit borrado por @FuerzasDelOrden sobre el 15-M

El término “podemita” o "de Podemos" es recurrente en los tuits aunque no haya rastro de la formación morada en las imágenes que se muestran. Ocurre en un momento de la pasada campaña electoral en el que, junto a una bandera del movimiento antifascista, unos manifestantes muestran su trasero pintado con la bandera de España a los asistentes a un acto de Vox. "Imagen que nos dejaron ayer los autodenominados antifascistas en el escrache a un acto de @vox_es en La Coruña. Así es como pretenden ganar las elecciones los de Podemos: enseñan donde tienen sus mejores argumentos".

En la cuenta señalada también se alude al diputado Alberto Garzón. El líder de IU salió a las puertas del Congreso de los Diputados para mediar durante la protesta de los trabajadores de Alcoa del pasado 28 de marzo. El policía Miguel Z. muestra en su cuenta de Twitter una captura del momento y comenta: "Alberto Garzón de IU se ha acercado a los agentes antidisturbios a darles lecciones de cómo intervenir en contención de masas. Sin comentarios".

Captura de un tuit del portavoz policial sobre el diputado Alberto Garzón

El portavoz de la Policía en Granada ha seguido con interés la campaña electoral de Vox tuiteando sobre los actos del partido de ultraderecha ante los que se produjeron protestas. Del mitin en Barcelona, celebrado en la explanada de María Cristina, el policía asegura que se concentraron 10.000 personas, cuando la Guardia Urbana cifró en 5.000 el número de asistentes. La asistencia de una concentración en la Plaza de Colón que derivó en la foto de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal se trató de una demostración de "amor a tu país y a su bandera", según escribió.

Miguel Z. también ha reaccionado al resultado de las elecciones generales del 28 de abril haciendo un balance de la “reacción de la derecha ante la victoria de la izquierda” y constatando que no hay contenedores ardiendo, ni vehículos dañados, ni pintadas en las paredes, ni detenidos por vandalismo. Igualmente se ríe de actuación contra las activistas de Femen que irrumpieron en el mitin de fin de campaña de Vox. "No es una actuación muy ortodoxa, pero es que no había por donde cogerla", asegura.

No es una forma muy ortodoxa de trasladar a un detenido, pero es que no había por donde cogerla... 🤷🏻😂

Las Femen interrumpen un acto de VOX en la plaza de Colón de Madrid. Vídeo de @okdiariopic.twitter.com/J83ce1eJJt — Antidisturbios 🇪🇸 (@FuerzasDelOrden) 26 de abril de 2019

El policía promocionó en marzo un "vídeo-resumen del #8M del feminismo más radical", según su expresión, en el que se mezclan imágenes de manifestaciones del Día de la Mujer con otras que nada tienen que ver con las concentraciones de ese día y actos de violencia. En el vídeo se intercala la participación de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y otras representantes del PSOE en la última manifestación en Madrid por el 8M.

En los últimos días, el policía ha colgado varios vídeos de la situación en las calles de Venezuela. El 30 de abril pasado, colgó una noticia y comentó: “Dios, a sido (sic) poner un tuit denunciando las torturas en Venezuela y se produce un alzamiento militar. Si lo llego a saber lo pongo antes”.