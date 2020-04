La Policía evita abrir expediente al agente que difundió el bulo del material sanitario y comprueba si cabría una sanción

La Dirección General de la Policía ha abierto una información reservada al subinspector Alfredo Perdiguero por haber difundido desde su cuenta de Twitter el bulo de que el Gobierno se preparaba para enviar a Francia material de primera necesidad en plena emergencia sanitaria, han informado a eldiario.es fuentes policiales. La información reservada es una posibilidad legal que evita abrir directamente un expediente y que después puede derivar en ello o ser archivada sin que llegue nunca a producirse una investigación disciplinaria.

Perdiguero, que se identifica como policía nacional en su perfil de Twitter y tiene 39.500 seguidores, lanzó el vídeo desde su cuenta con el siguiente mensaje: ¡NO ME LO PUEDO CREER! Y la gente que está en primera línea enfermando y muriendo por no tener material". El supuesto material sanitario estaba alojado en un almacén fuera de España y no era tal sino paquetes de folios. Un supuesto transportista mostraba el material mientras decía "un gobierno hijo de puta prefiere lo chino y no paga". Perdiguero integró las listas de Vox a la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas.

El bulo alcanzó tal difusión que el director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, se refirió a él en rueda de prensa en Moncloa. "Es un bulo y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios", aseguró el jefe operativo del Cuerpo. La Policía expone a diario en esas comparecencias su empeño en detener los bulos que circulan por la red y en advertir sobre el posible carácter delictivo de los mismos.

Pese a ello, la opción del director general de la Policía, Francisco Pardo, ha sido, en el caso de Perdiguero, abrir la citada información reservada, que puede anticipar un expediente o ser archivada de plano, como ocurrió con el comisario que invitó a Billy el Niño a una celebración en sus dependencias, en las que presta servicio Perdiguero. En aquel caso, y meses después de abierta la información reservada, la Dirección de la Policía consideró que el asunto no merecía siquiera una investigación disciplinaria.

La Ley permitía la apertura de un expediente, esto es, una investigación reglamentaria formal para la que hay que nombrar un instructor y un secretario. Al optar por la información reservada, recogida en el artículo 19.6 de la Ley de Régimen Disciplinario, la Dirección de la Policía dice que tiene dudas acerca de que la actitud de Perdiguero sea merecedora de una investigación formal. Cuando se abre un expediente, éste puede derivar en una propuesta de archivo por parte del instructor o, por contra, en una de sanción.

Tanto las informaciones reservadas como los expedientes disciplinarios se detienen cuando hay una investigación judicial abierta y se retoman al término de ésta, según establece la Ley. Las fuentes consultadas aseguran que es lo que ha ocurrido con la información reservada abierta Perdiguero a raíz de una denuncia presentada por Unidas Podemos con fecha de 2 de abril. Fuentes fiscales confirman a eldiario.es que el Ministerio Público ya está investigando el contenido de la citada denuncia.

La denuncia de Unidas Podemos señala como el autor posible a un trabajador del Ayuntamiento de Palos de la Frontera que se hace llamar Kimy Yebra en la red social Facebook. En el escrito se añade que el vídeo ha sido difundido "profusamente" por el subinspector Perdiguero "con clara intencionalidad de extender esta mentira, aumentar la alarma social generada e injuriar y calumniar al Gobierno. La condición de policía nacional de Perdiguero "convierte su actitud en aún más grave y claramente dolosa", dice la denuncia.

"Es obvio que tenía a sus medios verificar -quizás a simple vista si fuera un profesional minimamente cualificado- si dicha noticia era falsa o auténtica, siendo de máxima irresponsabilidad que un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía se dedique a generar y difundir injustificadamente alarma social durante un Estado de Alarma", añade el escrito. En consecuencia, Unidas Podemos solicitaba que se aparte a Perdiguero de cualquier servicio oficial y se le suspendiera de sus funciones hasta que concluya la investigación judicial, algo que el director de la Policía rechaza de plano al optar únicamente por la información reservada.

Perdiguero, en cuyo historial figuran varios expedientes, es un habitual de radios y televisiones, donde se le presenta como experto. Lidera un sindicato que no obtiene representación en las elecciones de Policía y está destinado en una oficina de denuncias. En sus intervenciones en los medios y en Twitter expone datos sin contrastar sobre violaciones en grupo, delitos cometidos por inmigrantes o denuncias falsas de violencia machista, como recoge esta información de vozpopuli.com. Respecto al último bulo que ha difundido y que es objeto de denuncia, Perdiguero dijo a infolibre.es que se lo "habían colado" y que lo eliminó de su cuenta cuando se percató.