Rajoy: "Ni hubo independencia, ni hubo república, ni la va a haber"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado a Quim Torra de que "ni hubo independencia, ni hubo república, ni la va a haber". Así se ha pronunciado el dirigente conservador sobre el anuncio del president investido en Catalunya de crear estructuras paralelas, como un Consell de la República.

Rajoy ha asegurado que en Catalunya solo puede haber "un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas". Así se ha pronunciado el presidente, que este martes se ha reunido con Pedro Sánchez para reforzar su acuerdo para dar una "respuesta constitucional" al problema territorial.

No obstante, el presidente no ha querido pronunciarse sobre "líneas rojas" que tendría que traspasar el futuro Govern para que el 155 se activara de nuevo. "Quiero que se recupere la normalidad. No me gustaría que viviera en una situación de anormalidad por tiempo indefinido", ha declarado Rajoy, que ha apelado a que "todo el mundo actúe con sentido común".

El mandatario conservador ha apelado a la unidad de PP, PSOE y Ciudadanos en su respuesta al desafío que pueda constituir el nuevo Govern de Torra y se ha mostrado dispuesto a reunirse con él: "Por supuesto que voy a recibir al presidente de la Generalitat si él me lo pide. Jamás me he negado a hablar con el presidente de la Generalitat ni con el presidente de ninguna comunidad autónoma".

El presidente del Gobierno ha comparecido ante los periodistas en Sofía (Bulgaria), donde se ha reunido con el jefe del Ejecutivo y participará en una cena de líderes esta noche y se celebrará este miércoles el Consejo Europeo.