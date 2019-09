Rosa Díez reaparece en un acto del PP: "Vivo muy feliz, pero echo en falta ser diputada en el Congreso"

"Soy una española sin partido, pero sí echo en falta esta casa. Yo vivo muy feliz, pero echo en falta esta casa, porque no he hecho nada más grande que defender a los españoles". La exportavoz de UPyD Rosa Díez recibía este jueves un sonoro aplauso de los diputados del Partido Popular cuando, en un acto en el Congreso, dejaba claro con esas palabras su añoranza de ser diputada en el Parlamento. "Esta casa te echa mucho de menos", le respondía minutos después el líder del PP, Pablo Casado.

Díez, que en 2000 aspiró a la Secretaría General del PSOE y que a finales de los años 90 fue consejera del Gobierno vasco como dirigente socialista en un Ejecutivo de coalición con el PNV, ha reaparecido este jueves en un acto por la unidad de España organizado por los populares. "Quién me iba a decir a mí que la próxima vez que iba a hablar en la casa común lo iba a hacer gracias al grupo político de cuyo Gobierno yo fui nombrada azote. Quizá este hecho describa lo excepcional del momento. Es un partido de derechas que invita a esta socialdemócrata para que reflexionemos juntos sobre lo que pasa en España y la defensa de lo común", ha apuntado.

Antes de su intervención, Díez había recibido todo tipo de elogios por parte de la organizadora del acto, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, amiga personal de la exdirigente socialista. "Brilló en esta casa, vino conmigo a la campaña, es un espíritu libre, crítico, independiente y una mujer valiente, de las mujeres valientes que he conocido", ha sostenido Álvarez de Toledo en las jornadas tituladas "Españoles en Defensa de lo Común".

A juicio de la portavoz del PP, Díez "es una de esas impresionantes políticas que tiene España". "Un país no puede permitirse el lujo de prescindir de una mujer como ella en la política activa", ha concluido.

Durante su discurso, la fundadora de UPyD ha considerado que "lo que hoy ocurre en España no es fruto de un cataclismo de la noche a la mañana". En su opinión, "durante años nos descuidamos y España se quedó sin españoles que hablen en nombre de España". "Hemos sucumbido a los falsos dilemas de nacionalistas y hemos descuidado la defensa de una nación de ciudadanos libres e iguales", ha reconocido.

Para Díez, "la unidad de la nación es la única que garantiza la igualdad de todos los españoles", pero el "drama", a su juicio, "es que estos 40 años los partidos no han pensado sobre la nación, un proyecto capaz de unirnos a todos los españoles. En aquellos lugares donde no han llegado los nacionalistas han llegado los socialistas y los populistas", ha denunciado. "Estamos para defender nación unitaria".

"¿Por qué nos arrugamos si nos llaman fachas por defender España?", se ha preguntado. "La izquierda oportunista compró el discurso nacionalista y la derecha no se atrevió a confrontarlo. Estamos para defender lo común y para eso hay que defender la unidad de la nación. Hablemos como españoles", ha recalcado.

"Estoy aquí para alzar la voz en defensa de lo común. Defendamos la unidad de la nación, lo que nos une. Al final vamos a ganar, no podemos permitir el lujo de no ganar, la democracia tiene que ganar, se lo debemos a nuestros mayores, a nuestros hijos. Tengan paciencia, no se rindan no se resignen, defiendan con orgullo la España democrática", concluía. El PP, un diputado de Ciudadanos que asistía al acto y hasta el exdirigente de Vox Alejo Vidal Quadras, volvían a aplaudirle con fuerza