Sánchez admite que retrasará los presupuestos hasta que acabe la crisis del coronavirus

Pedro Sánchez admite que los Presupuestos Generales del Estado tendrán que esperar a que pase la crisis sanitaria por el coronavirus. En buena medida porque las cifras macro en las que se basan las cuentas públicas se verán modificadas, según ha explicado en una rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado un "potente" paquete de medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis que se derivará de la pandemia.

"El Gobierno tiene la voluntad de presentar unos presupuestos de reconstrucción social y económica", ha afirmado Sánchez, que ha señalado que esas cuentas se presentarán cuando la crisis del coronavirus se haya "dejado atrás". "La reconstrucción social y económica tendremos que hacerla con las previsiones que ahora mismo no tiene ningún organismo", ha agregado el presidente, que considera que ahora mismo es "muy difícil" hacer ese cálculo. Hacienda estaba ya trabajando en los presupuestos de 2020 y había mantenido su pretensión de presentarlos en las próximas semanas -siempre y cuando tuviera amarrado el apoyo de ERC-, pero el coronavirus ha cambiado completamente los planes.

Sánchez ha defendido la "movilización colosal de recursos públicos" que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y ha admitido que ha habido discrepancias en el seno del gabinete. Varios ministros, entre ellos los de Unidas Podemos pero también socialistas, eran partidarios de aumentar al máximo las prestaciones públicas frente al criterio de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, más partidarias "de la ortodoxia" en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

No obstante, Sánchez ha restado importancia a esa discusión en el seno de la coalición y, de hecho, la ha alabado: "Las diferencias, las discrepancias, son necesarias cuando estamos en horas criticas". El presidente sostiene que, una vez que el Consejo de Ministros ha deliberado y tomado decisiones, se cierra filas. "El Gobierno actúa unido una vez delibera y decide", ha aseverado.

Sánchez es consciente de las críticas que le hacen desde la oposición y también algunas comunidades autónomas por la gestión de la crisis y asume que se han cometido fallos: "Como no hay un manual caben errores y todos los países los han cometido. Quienes creen saberlo todo sobre esta emergencia no aprenderán nada". Además, ha reiterado que "todas las actuaciones" se toman en base al criterio de los expertos y científicos: "Estamos dando pasos en un camino plagado de sombras y contando con muy pocas certezas. Son momentos excepcionales, que requieren medidas excepcionales". "Tiempo habrá para analizar y sacar las lecciones para que no vuelva a ocurrir". "Alejémonos del ruido dejemos que los servidores públicos y del estado de derecho hagan su labor", ha sentenciado.

Sánchez pide a las empresas que conserven los empleos

Sánchez, que ha habilitado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que pueda ampliar las restricciones de movimientos en caso de ser necesario, ha vuelto a descartar el confinamiento total de Catalunya, como le ha reclamado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El presidente del Gobierno ha implorado a las empresas que mantengan el empleo en lo que ha denominado un "frenazo temporal" de la economía por la crisis sanitaria y ha asegurado que el Ejecutivo "no dejará a nadie atrás" porque "el Estado va a proveer los recursos que sean necesarios". Así, ha desgranado "la movilización colosal de recursos públicos" que se va a realizar para hacer frente a la crisis económica que se derive de la pandemia y que consiste en una inyección de 117.000 millones de euros públicos -200.000 contando con los privados-.

Las medidas van dirigidas especialmente a las empresas -a las que se avalan líneas de crédito por valor de 100.000 millones de euros- y a las que Sánchez reclama que conserven los puestos de empleo dado que "es una crisis temporal que vamos a superar". También se han aprobado medidas destinadas a los trabajadores, autónomos y asalariados, como la agilización de los ERTEs que ya se están poniendo en marcha. El decreto del Gobierno permite que los afectados por esos expedientes puedan cobrar paro sin consumir sus derechos generados de prestación por desempleo. En el caso de los autónomos, podrán acceder al denominado 'paro de los autónomos'. También se ha impuesto una moratoria al pago de las hipotecas.

Además, el Gobierno ha aprobado la autorización para que las entidades locales inviertan su superávit en asuntos sociales para paliar los efectos adversos del coronavirus, tal y como Sánchez se comprometió en su conferencia con los presidentes autonómicos el pasado domingo.

Aplaude la distancia del rey con Juan Carlos I

Aunque Sánchez ha asegurado que su intención es que el estado de alarma dure lo menos posible, ha reconocido que "se avecinan días largos y duros" por la situación de confinamiento que supone para la población. El presidente ha aplaudido el comportamiento de la sociedad española y ha insistido en que se cumplan "a rajatabla" las restricciones para que el freno al coronavirus dé sus frutos cuanto antes.

En la rueda de prensa en la que los periodistas envían las preguntas a través de un chat de WhatsApp, Sánchez se ha pronunciado sobre el inédito comunicado de Felipe VI en el que anuncia su renuncia a la herencia de Juan Carlos I por la sociedad a través de la que presuntamente recibió 100 millones de euros de Arabia Saudí y de la que es beneficiario: "Solo puedo apoyar la decisión tomada por el rey". "Creo que son medidas necesarias y coherentes con las actuaciones tendentes a la transparencia y la ejemplaridad que durante el reinado de Felipe VI se han venido implementando por parte de la Casa Real", ha zanjado.