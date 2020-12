Ábalos califica de "puntuales" traslados de migrantes de Canarias a Península

León, 10 dic (EFE).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido este jueves en León que "no se haga demagogia con la inmigración" porque "es un tema muy complejo que plantea muchas dificultades" y ha rechazado las críticas por el traslado de algunos inmigrantes a la Península desde Canarias, que ha calificado de casos "puntuales" .

Ha precisado que, al margen de esos casos puntuales, "la norma básica tiene que ser la repatriación, porque no se puede dar por válido todo el tráfico, sea como sea, de la inmigración irregular".

"En este asunto se juntan sensaciones muy contradictorias, por un lado la cuestión humanitaria y, por otro, reacciones xenófobas de quienes ven la inmigración como una invasión", ha apuntado el ministro, quien ha puntualizado que ninguna de estas visiones confrontadas son objetivas y adecuadas.

"Hay que tratar de equilibrar la atención humanitaria con una política pública que aborde la evidencia que hay países que están muy mal y sus ciudadanos buscan otras oportunidades", ha continuado.

Para Ábalos, se trata de una cuestión de Estado que hay que abordar con consenso, y ha recordado que ya dijo que Canarias que la solución no es trasladar a los migrantes a la Península.

No obstante, ha rechazado las críticas y ha señalado que espera que "los que sobre este asunto han dicho una cosa y la contraria mantengan alguna coherencia con independencia del territorio en el que se expresan y que lo que se diga en Canarias se diga también en la Península, porque todo es España".

"No se puede, porque no lo podemos soportar como país, y nuestra responsabilidad en el contexto europeo no nos permite porque no podemos ser la entrada de Europa", ha explicado Ábalos, que ha añadido que eso es lo que está gestionando con las autoridades de los países de origen.