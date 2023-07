Díaz y Belarra escenifican unidad en Navarra y hacen frente común contra el PP: “Sin un Sumar fuerte, no hay coalición progresista”

Imagen de unidad de la izquierda para la recta final de la campaña. Yolanda Díaz y Ione Belarra han escenificado este lunes el pacto de coalición que Podemos firmó hace un mes para incorporarse a Sumar, la coalición de izquierdas más amplia desde la recuperación de la democracia, con un acto en Pamplona en el que ambas han paseado por el centro de la ciudad y han celebrado un mitin conjunto, el primero que comparten desde el inicio de la campaña para las generales del 23 de julio. Las dos líderes han unido sus discursos para criticar al Partido Popular. “El único programa con el que se presenta el PP es el de la mentira”, ha dicho la secretaria general de Podemos. “El modelo de Feijóo está basado en sus mentiras de manera compulsiva”, ha sostenido la líder de Sumar.

Díaz y Belarra han coincidido por primera vez desde el inicio de la campaña electoral. La líder de Podemos había realizado dos actos para respaldar candidaturas de Sumar, encabezadas por referentes de su partido, en Murcia y en Las Palmas, pero hasta ahora los fotógrafos no habían podido fotografiar a las dos dirigentes juntas, que no compartían acto desde la campaña de las autonómicas andaluzas, en el verano de 2022. Este lunes han recorrido el casco histórico de Pamplona y luego han compartido escenario en el mirador de Caballo Blanco, la parte más alta del Bastión del Redín, considerado por su situación el mejor punto defensivo de la ciudad.

Las dos dirigentes se han encontrado en el Monumento de los Fueros. Allí se han dado un abrazo y dos besos y han posado para las cámaras antes de comenzar el paseo por el casco histórico. Una imagen de unidad para cerrar el círculo de tensiones que acompaña la relación entre la vicepresidenta segunda y la formación que lidera Belarra desde hace meses y que alcanzó su punto más álgido en las negociaciones para sellar la coalición de cara a las generales, cuando Podemos denunció públicamente un veto a su 'número dos', Irene Montero, que Sumar niega. El partido, pese a esa queja pública, terminó rubricando el pacto y uniéndose al resto de fuerzas progresistas en la misma candidatura.

En el circuito también ha participado la eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva, cabeza de lista de Sumar por Navarra, el puesto que en las cuatro elecciones anteriores había ocupado Belarra como candidata de Podemos primero y de Unidas Podemos. “Ha sido un honor representar a los navarros y ser la primera ministra navarra. Hemos respondido a los intereses y los objetivos de la gente que nos votó, pero os digo que este escaño no puede quedar en mejores manos. Es para mí un honor ceder el testigo a Idoia”, ha dicho Belarra antes de dar el paso a su compañera de partido. Belarra ha abandonado ese número 1 por Navarra que había ocupado hasta ahora para concurrir como número 5 en las listas de Sumar por Madrid, por detrás del líder de Más País, Íñigo Errejón.

Si la tensión entre ambas líderes sigue latente, ninguna dejó que se notara este lunes durante el recorrido por la ciudad. Más bien al contrario, ambas se mostraron sonrientes y compartieron selfies con simpatizantes durante el camino. Cuando llegó el turno de las intervenciones, Belarra reivindicó el trabajo del gobierno progresista y también el legado del Ministerio de Igualdad, e incluso nombró la ley del 'solo sí es sí', anatema en los discursos de la vicepresidenta segunda durante esta campaña, que solo se ha referido a ella en las entrevistas que ha realizado, en las que ha remarcado la defensa de su parte integral, pero ha criticado la parte penal (“Hay cosas que podrían haberse hecho mejor”) cuyo diseño ha provocado una continua rebaja de penas a agresores sexuales desde su aplicación.

Más allá de esa reividicación, Belarra ha pedido en varias ocasiones el voto para la coalición que lidera Yolanda Díaz. “Quiero dirigirme a quienes dudan. Es normal dudar. Creo que es importante decirle a la gente que está dudando entre Sumar y PSOE que el único voto seguro para frenar a las derechas es el voto a Sumar”, ha dicho, en línea con el discurso que mantiene esa fuerza desde el inicio de la campaña, consciente de que un buen puñado de personas decide su voto en los últimos días de campaña.

La líder de Podemos ha hecho incluso una referencia al votante que en estos últimos días vacila entre opciones independentistas de izquierda o Sumar. “Poca gente ha defendido como yo la importancia que ha tenido la construcción de una mayoría progresista y plurinacional que ha sido la condición de posibilidad de todos los avances de la legislatura”, ha dicho para agradecer el papel de formaciones como Esquerra Republicana o EH Bildu en la aprobación de leyes clave en la legislatura como la reforma de las pensiones o la ley de vivienda. “Pero es igualmente cierto que si Sumar no está fuerte, no habrá gobierno de coalición que apoyar. La única posibilidad de que tengan algo que apoyar es que Sumar esté fuerte”, ha cerrado.

Yolanda Díaz ha tomado después el hilo de Belarra para profundizar sus críticas hacia Feijóo, que ha intensificado en los últimos días. “Salid a votar con esperanza porque no van a ganar -ha dicho-. Tiene razón Feijóo. No se puede votar a alguien que mienta. Estamos de acuerdo. Seis millones de personas le hemos visto mentir en un debate que miraba al pasado. No miraban al futuro de nuestro país y no avanzaron hacia una España mejor. Somos claras las mujeres de este país. Queremos seguir subiendo los salarios”, ha defendido la vicepresidenta segunda, que esta mañana en una entrevista en la Cadena SER ha vuelto a pedir explicaciones al líder popular por su fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado.

Díaz ha mencionado en su discurso a Belarra. “Lo sabe bien Ione. Los ERTE ya existían en España desde los 80 pero tanto el PSOE como el PP nunca los quisieron usar durante las crisis de este país”, ha dicho. Y luego ha defendido la gestión de la ministra de Derechos Sociales para cargar contra el modelo económico del líder de la oposición. “El señor Feijóo cuando habla de bienestar social no se remite a Belarra, se remite al modelo de Abascal”, ha dicho. “Un modelo que convierte el feminismo en una guerra de sexos; el feminismo es un movimiento emancipador que gana derechos. Cuando habla de Economía mira a Aznar, que ha dicho la verdad a los españoles, que hay que volver a la austeridad. Que los españoles van a tener que pasar apuros. Votad a Sumar porque hemos demostrado que los que pasan apuros son los que mandan, las grandes fortunas, las eléctricas, que hacen campaña por Feijóo, votad a Sumar porque sé bien lo que van a hacer”, ha zanjado Díaz.

300.000 votantes de Podemos

Sumar ha centrado sus esfuerzos en los últimos días en movilizar a los indecisos. Las encuestas señalan que un tercio de los votos que reunió Unidas Podemos en 2019 se han ido al PSOE o a la abstención. Al mismo tiempo, en la coalición detectan que hay un voto desencantado con el PSOE que pueden atraer y Yolanda Díaz ha decidido hacerlo con apelaciones directas a las mujeres. Ya lo hizo en Andalucía, donde diagnostican que esa fuga de votos socialistas es más pronunciada, y lo ha vuelto a hacer este lunes en Navarra. “Ya derrotamos al PP cuando [el exministro de Justicia Alberto Ruiz] quiso llevarnos a los tiempos de las cavernas. Creed en vosotras mismas. Defended el futuro de vuestras hijas, madres y abuelas navarras, votad el 23 de julio”, ha reclamado Díaz.

En la coalición esperan además que esta imagen de unidad pueda movilizar a un porcentaje de votantes que ha podido quedar desencantado tras las tensiones con Podemos para la firma de la coalición. Algunas encuestas calculan que ese número se sitúa entre los 200.000 y los 300.000 votos, una cantidad nada desdeñable para atar algunos escaños que se disputan con otras formaciones en provincias clave. Sobre todo con Vox, con quien pugnan por el tercer puesto, pero también con el Partido Popular o el Partido Socialista, que podrían ganar un segundo o tercer escaño en algunas de estas circunscripciones. El PSOE, de hecho, ha difundido este lunes un vídeo en el que pide la concentración del voto en su formación para evitar que el último escaño, ahora en juego entre PP y Sumar, según el CIS, quede en manos de de la derecha.