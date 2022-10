Felipe González reprende a Feijóo por romper la negociación del Poder Judicial: “Tiene derecho a cambiar una ley, pero no a incumplirla”

La resaca por la ruptura de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial se ha colado en el acto de nostalgia que el PSOE le ha preparado a Felipe González para conmemorar la victoria de 1982 en Sevilla. Ha sido el propio expresidente el primero en sacar sibilinamente el tema y posteriormente Pedro Sánchez el que ha atizado con dureza a Alberto Núñez Feijóo. Después de que el jefe de la oposición asegurara que pactaría “con otro PSOE”, el exdirigente del PSOE que Feijóo reivindica le ha reprendido por su actitud.

González es de los que muchas veces envía los mensajes codificados y este sábado lo ha hecho al abroncar al líder de la oposición sin citarlo expresamente, pero el recado es nítido: “Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla, lo que no tiene derecho es a incumplirla”. A lo que se refiere es a la excusa que ha buscado el PP para dinamitar las conversaciones iniciadas hace algo más de dos semanas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cuatro años de bloqueo: la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición.

“Es fácil de entender: primero la cumples y después propones que se cambie, pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué otra cosa. Eso no sirve para estabilizar la democracia”, ha afirmado el exdirigente socialista ante unos 4.000 asistentes.

“Lo que nos identifica como país que cumpla y deba cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico es el paquete de ciudadanía derechos y obligaciones para todos por igual y la justicia para todos por igual”, ha afirmado González en el acto con el que el PSOE le ha rendido homenaje por su holgada mayoría absoluta hace 40 años.

Un PSOE aún noqueado por la voladura, una vez más, de los puentes con el PP analiza ahora si tiene que mover ficha para salir del bloqueo. Pero por ahora lo que quieren los socialistas es dejar claro que ha sido Feijóo quien se ha echado atrás. Tras semanas bajando el tono para no dinamitar las conversaciones, el PSOE ha vuelto a subir los decibelios.

Las palabras de Sánchez han sonado a revival, porque lleva cuatro años reclamando al principal partido de la oposición que cumpla la Constitución y lo ha vuelto a hacer este sábado. “La Constitución Española se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de sus artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o en la oposición”, ha dicho parafraseándose a sí mismo. “Que desde partidos políticos se incumpla sin pudor alguno con la Constitución es la derrota de la moderación y el triunfo del extremismo, porque deteriora nuestra democracia y la convivencia. No es nuestro caso. La defensa y el cumplimiento íntegro de la Constitución es nuestra obligación y también nuestra elección”, ha expresado el presidente del Gobierno.

En Moncloa están convencidos de que el movimiento de Feijóo demuestra que no reconoce al Gobierno como legítimo. Y así lo ha deslizado Sánchez. “Es evidente que existen rivales políticos, pero no enemigos. Reconocemos el resultado en la victoria y la derrota, pero siempre nos regimos por las normas. Y cumplimos Constitución a rajatabla. Si los intereses del Estado están en juego, cerramos filas con la Constitución”, ha dicho con el apoyo a la aplicación del 155 en Catalunya en la retina.

“El PSOE es un proyecto de cambio, un partido libre de cualquier grupo de presión, por muy poderoso que este sea. Y esos poderes y esos intereses, que como hemos visto estos días tienen arrapados a otros partidos, les decimos que el PSOE es un proyecto autónomo y solo defenderá a la mayoría social de España, nunca a una minoría, como ocurrió en el pasado”, ha dicho Sánchez, que ha aprovechado para izar la bandera del impuesto a las eléctricas y los bancos tras conocerse los abultados beneficios que ha tenido.

De nuevo sin citarlo expresamente, González había aplaudido la política económica del Gobierno al asegurar que “hay que meter la mano todos o meter el hombro todos y hay que llamar a hacer el esfuerzo todos”. “Hay que redistribuir. Pidiendo más a los que mas poder económico tienen”, ha sentenciado el expresidente, que ha puesto, eso sí, deberes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: “Hace falta hacerle un repaso de arriba a abajo a la fiscalidad”. “Tenemos que saber que la redistribución del ingreso sigue siendo injusta y genera desigualdad”, ha dicho el expresidente, que se ha referido a la redistribución directa, a la indirecta vía fiscal y se ha referido a la “prerredistribución” para proteger a quienes no proceden de una “familia con una red de oportunidades”.

“No olvidemos que la inflación es el peor de los impuestos para los humildes. Hay que hacer todo lo posible por superar esto”, ha advertido González, a quien ha contestado Pedro Sánchez recordando que se han invertido más de tres puntos del PIB en medidas para superar la crisis que deja la guerra en Ucrania.