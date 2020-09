El juez de Púnica pospone la declaración como investigado del exsenador del PP David Erguido por un defecto de forma

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha dejado sin efecto la citación como investigado del exsenador del PP y todavía diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, David Erguido, fijada para el día 23 de octubre. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, García-Castellón retrocede un paso para, como marca la ley, informar primero a Erguido del procedimiento que se dirige contra él, "ofreciéndole la posibilidad de comparecer voluntariamente, informándole de su situación procesal y de su derecho a defenderse, en lo sucesivo, en tal condición".

Erguido había declarado en los medios de comunicación su disposición a declarar de forma voluntaria y el juez procedió a incluirle en una próxima ronda de declaraciones en el marco del caso Púnica. Si no ha cambiado de opinión, la representación del político del PP deberá responder al juzgado expresando su deseo de declarar. En caso contrario, el juzgado oficiará a la Presidencia del Senado "a los efectos de que certifique la condición de senador de David Erguido, tras lo cual se valorará proceder conforme corresponda".

David Erguido anunció tras el auto del juez su intención de abandonar su escaño de senador y, por tanto, su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, Erguido continúa como diputado de la Asamblea de Madrid, lo que le atribuye estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta condición no sería óbice para su imputación sin necesidad de cursar el suplicatorio siempre que Erguido mantenga su intención de declarar voluntariamente.

"El senador no va a ponerse el escudo del aforamiento. No quiere un escarnio para el partido", habían asegurado a Europa Press fuentes del partido, que habían añadido que Erguido está "deseando aclararlo todo" ante la Audiencia Nacional cuanto antes porque "no tiene nada que ocultar".

En el escrito de Anticorrupción que ha motivado la decisión del juez se explica cómo Francisco Granados, desde su posición privilegiada en el PP de Madrid, benefició durante años a las empresas de José Luis Huerta, la principal de ellas Waiter Music, encargada de organizar los festejos de distintas localidades de la Comunidad de Madrid, entre ellas Algete. Huerta, fallecido recientemente, comenzó a hacer negocio con el dinero público de esta localidad en 2007, coincidiendo con la recepción del bastón de alcaldesa de Inmaculada Juárez.

La exregidora, añade Anticorrupción, se apoyó en su primer teniente de alcalde, David Erguido, y en un cargo de confianza, Lorenzo del Triunfo Calleja, para trocear los contratos y que todas las empresas invitadas a los concursos sin publicidad estuvieran vinculadas a Huerta. Para ello, lo primero que hizo Juárez fue retirar a la Concejalía de Cultura la organización de los festejos de Algete. Entre 2007 y 2014 las empresas de José Luis Huerta obtuvieron más de 1,9 millones de euros en adjudicaciones solo en Algete.

El empresario organizó en 2008 una celebración privada de David Erguido el 7 de marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II que costó 1.800 euros y que, en lugar de ser abonada por el teniente de alcalde , ingresó una cuenta de recuperación de saldos del Ayuntamiento de Algete. Tres semanas antes, el PP de la localidad madrileña había impuesto una medalla al exministro de Economía Rodrigo Rato en un acto celebrado en la carpa de la Casa de la Juventud y que el partido de la localidad endosó al Consistorio, con un coste de 6.775 euros. La organización también corrió a cargo del empresario Huerta. David Erguido llegó a declarar ante la Guardia Civil cuando estalló el caso.

Además de en Algete, Erguido fue concejal de los distritos de San Blas y Centro en Madrid, como parte de la cuota de aguirristas en el Ayuntamiento que presidió Alberto Ruiz-Gallardón, época en la que su partido le colocó en la Asamblea General de Caja Madrid, donde también cobraba por asistir a los plenos. En la actualidad integra el Comité Ejecutivo Regional del PP y a sus sueldos de senador y de diputado autonómico suma cerca de 72.000 euros anuales como asesor del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de la capital.

Con experiencia en la gestión de redes sociales, dedicó sus conocimientos y esfuerzo a la campaña de Pablo Casado cuando éste compitió hace dos años por la Presidencia del Partido Popular. De la generación de Casado y Ayuso comparte con ellos haberse criado políticamente en el ‘aguirrismo’.