La Justicia confirma la condena a Rodrigo de Santos por abusos sexuales en una ONG próxima al PP

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena a dos años de cárcel al que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, por abusar sexualmente de un joven, mayor de edad, que pasaba los permisos penitenciarios en la casa de acogida de una ONG próxima al Partido Popular. De Santos dirigía el proyecto de las casas de acogidas de la ONG del Padre Garralda, cuya fundación dio trabajo y poder sobre los reclusos al expolítico una vez cumplió su primera condena por agresión sexual a menores y malversación.

Rodrigo de Santos, de negarse a celebrar bodas gays a escribir a su víctima: “¿Te gustan los chicos? Aquí te puedes casar”

En la sentencia del TSJM, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se desestima, entre otros, el recurso de la defensa de Rodrigo de Santos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en octubre pasado. También se desestiman los recursos de la Fiscalía y de una de las acusaciones particulares. Estas dos últimas pedían condenar a De Santos a una pena mucho mayor por haber abusado repetidamente de un segundo joven en una de las casas de acogida de la fundación. El Tribunal solo estima parcialmente el recurso de la primera víctima sobre el pago de una novena parte de las costas, que ahora recaerá en De Santos.

La Audiencia Provincial consideró probado que el acusado, el día 8 de noviembre de 2016, en uno de los permisos concedidos al segundo joven que le acusaba, de origen magrebí, le llevó a su domicilio, en la localidad de Alcobendas, y que, cuando ambos estaban sentados en el sofá, abusó sexualmente de él.

Para la condena resultó determinante que, a diferencia de lo ocurrido con el otro joven, de origen dominicano, en el caso del marroquí sí había una prueba material, los mensajes de WhatsApp que De Santos le había enviado. “La verdad es que me encantarías que fueras mío', 'si fueras bisexual como yo tendrías un 100%', 'me voy a dormir Rachid, si quieres bajar a dormir a mi cama te dejo abierto', 'prometo tratarte con mucho mimo y respeto, como si fueras mi hijo… mi casa es tu casa y mi cama es tu cama, que sepas que me encantaría que estuvieras aquí a mi lado para dormir abrazado a ti, te quiero mi Rachid'”, recogen esos mensajes.

Ahora, el TSJ de Madrid recoge en su fallo que “la conclusión alcanzada por el tribunal sentenciador es coherente y razonable de acuerdo con las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y los principios científicos y, en suma, sostienen la condena, por mucho que el reo ofrezca otra versión descartada en sentencia”.

El exdirigente del PP balear trabajó en la ONG desde 2015 y a partir de octubre de 2016 estuvo al frente del programa de reinserción social de presos, avalando a los internos que carecían de arraigo familiar ante Instituciones Penitenciarias. Ese era el poder que ejercía De Santos para obligar a mantener relaciones sexuales a las dos víctimas, según el relato de la Fiscalía, que no fue compartido por el tribunal sentenciador en su totalidad, al considerar que no había pruebas para condenar a De Santos por las ocho violaciones de las que le acusaba la Fiscalía y por las que pedía veinte años de cárcel. La ONG, con un patronato plagado de políticos del PP en el momento de los hechos, fue condenada como responsable civil subsidiaria.