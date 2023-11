Los principales barones del PSOE salen en defensa de Sánchez y sus pactos frente al “odio” de PP y Vox

Los principales barones del PSOE salieron este domingo en tromba a respaldar a su líder estatal y presidente en funciones, Pedro Sánchez, así como los acuerdos que ha cerrado para lograr la investidura. Nueve de esos dirigentes autonómicos, entre ellos los presidentes de Asturias y Navarra, hicieron coincidir sus mensajes con las protestas impulsadas por el PP y apoyadas por Vox que el domingo llenaron las calles de las principales ciudades españolas. Y lo hicieron precisamente, según ellos, contra el “odio” de las derechas. No hicieron comunicación alguna el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ni el de Aragón, Javier Lambán.

“La democracia se construye trabajando por la convivencia y desde la tolerancia a los demás, respetando lo que cada uno piense y vote”, aseguró en un mensaje que difundió a través de X el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Él recordó que el PSOE ha sido capaz “de construir una mayoría que respalde al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a la Presidencia del Gobierno de España”. Espadas también pidió al PP condenar “los actos violentos que sufrimos desde hace días y el hostigamiento que eso produce a la militancia socialista y a nuestras sedes”.

🔴@_JuanEspadas insta al PP a respetar el resultado del 23J y a condenar los actos violentos que vienen sufriendo las sedes socialistas.



🗣️"La democracia se construye trabajando por la convivencia y desde la tolerancia a los demás, respetando lo que cada uno piense y vote”. pic.twitter.com/6YjPNb6aOG — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) 12 de noviembre de 2023

“El PP debe aceptar que esta semana Pedro Sánchez será presidente del Gobierno porque tiene la mayoría parlamentaria y democrática de la cámara”, expresó, por su parte, el expresidente valenciano y líder del PSPV, Ximo Puig, también en un mensaje a través de X. “Lo que no es posible es que, cuando se pierde, se fomente esa actitud de odio”, añadía, en alusión a las protestas de estas últimas semanas.

“A partir de esta semana surge un gobierno de esperanza y hay que frenar el odio”, apuntó. Puig también denunció que se haya “puesto en la diana a militantes del PSOE en las comarcas valencianas con fotos suyas", como ha sucedido también con la presidenta del Congres, Francina Armengol, “cuya foto ha sido utilizada en una algarada fascista, y eso es a lo que no puede darle cobertura el PP”. “Puede protestar contra las instituciones, pero no puede fomentar el odio porque eso no se admite en democracia”, recalcó.

Lo fundamental en democracia es el respeto a las reglas del juego: los ciudadanos decidieron que no querían un gobierno de derecha y extrema derecha.



No es posible que, cuando se pierde, se tenga una actitud de odio.



▶️ @ximopuig pic.twitter.com/j2o3b1fR4c — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 12 de noviembre de 2023

Para Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, la norma de la amnistía supone un “paso más en el camino de la reconciliación y el reencuentro”, así como una norma que “demuestra la solidez de la democracia española” y que pretende “devolver al ámbito de la política lo que es de la política”. Illa ha pedido también el respeto del ámbito judicial a las decisiones que son “propias del ámbito legislativo” siempre que se haga “dentro del marco de la Constitución”.

Desde Euskadi, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, acusó en la misma línea al PP de tener “poco carácter democrático” y, en una entrevista en Radio Euskadi consideró que el equipo de Alberto Núñez Feijóo está jugando con “irresponsabilidad” y se sitúa al lado de “los que alaban a Franco”. Andueza cree que es una práctica habitual en el PP que cuando no consigue lo que quiere “se pilla una rabieta”, pero que en este caso lo que parece es “que no le gusta la democracia”, que “la pone en tela de juicio”.

“La foto de hoy es la del PP, Vox y UPN”, aseguró el domingo la secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, en alusión a las protestas del domingo. A su juicio, los tres son “partidos incapaces de acordar con nadie que no sean entre ellos mismos”. Además, están “escorados por la ultraderecha a posiciones alejadas de la mayoría social”. “Cada cual en política decide dónde y cómo quiere estar, en el diálogo y en el acuerdo plurales o en la confrontación y el aislamiento. Los socialistas siempre estaremos en la defensa de la palabra, la convivencia y el avance y el progreso de este país”, añadió.

🗣️Hago un llamamiento a la serenidad y a la convivencia



👉La derecha es incapaz de acordar con nadie que no sean ellos entre sí



👉Los socialistas siempre estaremos en la defensa de la palabra, la convivencia, el avance y el progreso de este país



🌹@mavichina pic.twitter.com/7Okrtb4CoQ — Socialistas Navarra / ❤️ (@PSNPSOE) 12 de noviembre de 2023

“Los políticos tenemos que escuchar por qué protesta la gente. También saber que la violencia empieza por las palabras. ¿A qué se refería hoy la Sra. Ayuso con ”nos encargaremos de devolver golpe por golpe?“, se preguntó, por su parte, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, a través de un vídeo que difundió por X. ”España tendrá un Gobierno que garantice avances sociales y más derechos. Esta semana 179 diputados votarán a favor del progreso y la convivencia frente a un PP y VOX cada vez más solos. Frente a las mentiras y los ataques a nuestras sedes, más democracia“, añadió la líder del PSOE en La Rioja, Concha Andreu.

🌹España tendrá un Gobierno que garantice avances sociales y más derechos



Esta semana 179 diputados votarán a favor del progreso y la convivencia frente a un PP y VOX cada vez más solos



Frente a las mentiras y los ataques a nuestras sedes, más democracia@ConchaAndreu pic.twitter.com/tQ2l4d5pyb — PSOE La Rioja / ❤️ (@PSOELaRioja) 12 de noviembre de 2023

El líder socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, expresó “todo el respeto a las manifestaciones y al libre ejercicio de los derechos fundamentales”, pero sí hizo “una petición expresa al Partido Popular de la condena a los ataques” a las sedes socialistas. “En nuestras sedes, en nuestras casas, en las redes sociales, a los insultos, a las amenazas, a los intentos de coacción, a los intentos de compra de votos, de corrupción por parte del Partido Popular, que paren esta espiral”, añadió.

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, volvió a insistir en que “la mayor manifestación fue la protagonizada por la ciudadanía el 23 de julio” y pidió a Feijóo que cese su “actitud trumpista” y “acepte el resultado de las urnas”.