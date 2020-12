El discurso del rey agranda la distancia en el Gobierno de coalición sobre la monarquía

El discurso del rey ha agrandado la distancia respecto al modelo de Estado entre PSOE y Unidas Podemos, las formaciones que componen el Gobierno de coalición. "Los socialistas compartimos lo fundamental del mensaje" de Navidad de Felipe VI, ha dicho este mediodía la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en una comparecencia sin preguntas. "El rey quiso infundir confianza en el futuro y en nuestras instituciones", ha proseguido la dirigente socialista y ha enfatizado "el firme compromiso del rey en los valores éticos que los ciudadanos reclaman de las instituciones". Por último, y en una velada alusión a los escándalos que persiguen al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, ha añadido: "Confiamos en que el rey siga adelante con la renovación de la institución monárquica para convertir nuestra monarquía parlamentaria en una institución del siglo XXI a plena satisfacción de todos los ciudadanos".

Felipe VI elude en su discurso toda referencia al rey emérito y pide "un gran esfuerzo colectivo" contra la pandemia

Saber más

Mientras tanto, desde Podemos, su diputado Rafael Mayoral ha afirmado que el rey no ha dicho "nada" y que la monarquía está sumida en una "crisis" ante la que "la única salida ética es avanzar hacia un horizonte republicano". "Hay una pregunta que sigue sin responderse, ¿es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?", ha afirmado retóricamente Mayoral. En la misma línea se pronunció anoche Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos: "Podría haber condenado explícitamente las actividades corruptas de Juan Carlos I y su evasión fiscal. Pero no. Nada de nada".

La alocución de Felipe VI ha sido acogida con el habitual entusiasmo y acriticismo por parte de la derecha, mientras que la decepción cunde entre las filas de la izquierda y de las formaciones nacionalistas.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado el discurso de "impecable". Para Casado, la intervención del monarca, en la que ha eludido toda referencia al emérito en el año en que ha huido a Emiratos Árabes, "muestra cercanía con los españoles que peor lo pasan por la pandemia y la crisis". "Defiende la unidad nacional, la concordia constitucional y la ejemplaridad de las instituciones. Juntos superaremos esta situación con un gran Rey al frente", ha dicho el popular en un mensaje en Twitter. En un comunicado enviado por el PP este jueves por la mañana, Casado insiste en la defensa de Felipe VI que, "cuando fue proclamado ante las Cortes hace seis años, planteó la preservación de los valores cívicos, éticos y morales y la ejemplaridad como una de las guías de su reinado". Continuando con su valoración, ensalza la Corona como "símbolo de nuestra continuidad y permanencia como nación; una nación que ha de preservarse unida dentro de su diversidad". "Un estado autonómico que no ha de admitir ningún tipo de ataque por parte de los que quieren romper nuestras instituciones", ha dicho.

En un mensaje impecable, Felipe VI muestra su cercanía con los españoles que peor lo pasan por la pandemia y la crisis.

Y defiende la unidad nacional, la concordia constitucional y la ejemplaridad de las instituciones.

Juntos superaremos esta situación con un gran Rey al frente. pic.twitter.com/4WldVRAhH7 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 24 de diciembre de 2020

El más escueto en su valoración ha sido el líder de la formación de ultraderecha Vox. Santiago Abascal se ha limitado a reproducir una frase del discurso seguida de un "viva el rey".

También ha sido escueto el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien se pregunta retóricamente en su perfil de Twitter: "¿Ha colado el discurso del Rey?"

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apoyado las palabras del rey. "Lograremos salir adelante apoyándonos en los grandes pilares que conforman nuestra sociedad civil, la Constitución, la UE y nuestros valores éticos", ha dicho.

En el año más difícil, comparto las palabras del Rey: “España saldrá adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad. Con todos y para todos”.



Lo lograremos apoyándonos en los grandes pilares que conforman nuestra sociedad civil, la Constitución, la UE y nuestros valores éticos 🇪🇸 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 24 de diciembre de 2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se apresuró anoche a alabar el discurso de Felipe VI: "Hoy el Rey renueva la fe en esta gran Nación", ha tuiteado. "Contamos con la Constitución, que representa nuestro modo de entender la vida, que todos debemos respetar; un éxito histórico: el reencuentro entre españoles, para mirar juntos hacia el futuro". "El Rey con todos y todos con el Rey", ha concluido Ayuso.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid en el Congreso, Íñigo Errejón, se ha referido a las palabras en las que Felipe VI defiende en abstracto "los principios morales y éticos que obligan a todos y están por encima de cualquier consideración personal o familiar". "Felipe VI no debería hablar de principios éticos si no está dispuesto a rendir cuentas por los escándalos de su padre en una institución hereditaria. Han sobrado palabras y faltado explicaciones", ha escrito Errejón

Felipe VI no debería hablar de principios éticos si no está dispuesto a rendir cuentas por los escándalos de su padre en una institución hereditaria. Han sobrado palabras y faltado explicaciones. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 24 de diciembre de 2020

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha contrastado la lucha por la libertad que ve en el expresidente de la Generalitat Francesc Macià con el discurso del Rey de este jueves, que ha tachado de vacío, y ha añadido que el único discurso que espera de Felipe VI es el que anuncie "el fin de la monarquía". Lo ha dicho este viernes en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933, informa Europa Press.

En el mismo sentido se ha pronunciado la candidata de JxCat a las elecciones catalanas, Laura Borràs, que ha criticado que Felipe VI no citó en su discurso navideño a Juan Carlos I y "no hizo ninguna referencia al golpismo creciente en las Fuerzas Armadas, de las que él es el representante".

Sin mención a los militares "totalitarios"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje de Nochebuena de el Rey Felipe VI para denunciar que "ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia, ni con claridad".

En declaraciones recogidas por Europa Press durante una comparecencia en Bilbao, Esteban ha afeado al Monarca que en su discurso no haya mencionado a los militares "totalitarios". Asimismo, ha apuntado que, en cuanto a la jefatura del Estado, "la verdad no sabemos si ha hablado del tema o no, porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar. No se puede en menos de 40 segundos abordar un asunto como éste".

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se ha preguntado este jueves "para qué sirve un rey" y ha cuestionado si el mensaje de Navidad de Felipe VI ha estado "a la altura", antes de criticar que "no haya mencionado el escándalo de Juan Carlos I". "No ha mencionado el escándalo de JCI (Juan Carlos I) ni su huida. No ha aclarado su papel en la trama. No ha pedido perdón a Catalunya por su discurso del 3-O. No ha dicho ni mu sobre los pronunciamientos de militares ultras", ha criticado.