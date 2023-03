Tamames acusa a los partidos de llevar a España de vuelta a 1936

El candidato en la moción de censura de Vox, Ramón Tamames, se ha dirigido este miércoles a los portavoces parlamentarios para echarles una auténtica regañina por considerar que han convertido el debate de la moción de censura en un “auténtico mitin preparatorio de las elecciones del 28M”. Según Tamames, los partidos han atacado los “principios fundamentales de la convivencia” y creado “una situación de amigo-enemigo”, que a su juicio le ha retrotraído “a la situación de las dos Españas enfrentadas, peores que las del 36”, año de la guerra civil española.

“Buscan la división y eso no es correcto, un Parlamento está también para hablar de cosas importantes”, ha lamentado Tamames desde el escaño de Santiago Abascal desde donde ha vuelto a tomar la palabra para cerrar el debate de la moción de censura.

El candidato ha proseguido asegurando que pensaba que iban a tener “más puntos de coincidencia que de controversia”, pero se ha dado cuenta de que no. “Un cabeza de una moción de censura no tiene que entrar en las luchas intestinas de un Parlamento. La verdad, no me esperaba un mitin como este”, ha dicho Tamames reconociendo que la última intervención, la de Patxi López, portavoz del PSOE, le había desagradado especialmente. “El orador me transmite una imagen preocupante casi patológica, estaba camino del infarto, si llevara esa cafinitrina se la habría ofrecido para evitar un infarto”, ha ironizado para sentenciar después: “Esa no es manera de recibir a nadie y menos a un candidato”.

Tamames ha hecho luego un pequeño repaso de lo que había planteado el día anterior en su discurso parar presentar supuestamente su programa alternativo de Gobierno y ha lamentado no haber recibido por parte ni del Gobierno de ningún otro orador respuesta alguna a sus planteamientos, Ni sobre el cambio de postura en Marruecos ni del hecho de que no se haya pedido autorización al Parlamento para aprobar el envío de armas a Ucrania. “¿Ustedes piensan que esto es correcto?”, ha preguntado. “Tampoco sé qué se ha hecho de la conferencia Iberoamericana”, ha añadido dirigiéndose al banco azul.

El rapapolvo ha continuado y ha afirmado que “utilizan a las mujeres como moneda de cambio”, “ ustedes son los más buenos, los mas listos pero tenemos más violaciones que nunca”, ha recordado al Gobierno. Además ha asegurado que España vive “una situación preocupante” pero tanto el presidente como el resto del Gobierno “tienen el síndrome de la Moncloa”. Por eso les ha pedido que se den “un paseo por las calles para comprobar la realidad. A Sánchez le ha reprochado que ”haga esperar esperar al rey para que el tumulto no se convierta en un desastre para su prestigio“. ”Se creen que lo están haciendo muy bien y no es así“, de modo que hales ha recomendado que ”tengan un medidor“ que les indique qué piensa la ciudadanía.

Tamames no ha parado de lamentar el enfrentamiento que a su juicio ha vivido y ha exclamado: “Yo venía buscando puntos de consenso”, recordando los Pactos de la Moncloa que sirvieron que el diálogo y el entendimiento “sirven para algo”. “Esta moción es cualquier cosa menos ociosa, es un repaso de la política nacional un impulso al interés político”, ha añadido recordando que la moción de censura que presentó Felipe González contra Adolfo Suárez: “Fue impresionante la gente preguntaba si habías estado”, si la habíamos visto“. A su juicio, ahora también ”hay interés por la política que debemos estimular“ pero ”no leyendo folios y folios que llegan por el correo electrónico“.

El candidato presentada por Vox en la moción de censura contra Pedro Sánchez se marchó anoche sin intervenir y ha preferido replicar esta mañana en bloque a todos los portavoces parlamentarios. Tamames llegó este miércoles muy temprano al Congreso de los Diputados y desde antes de las nueve de la mañana ya permanecía sentado en el escaño de Santiago Abascal, junto al líder de Vox, para escuchar a los portavoces del PP, Cuca Gamarra, y Patxi López, del PSOE, las dos últimas intervenciones que quedaban pendientes este el martes.

A su llegada a la Cámara el exdirigente del PCE afirmó que había visto “mucho interés en todo el país” ante la moción de censura. “Fue tremendo. Vox ha prestado un servicio proponiendo un candidato para esta ocasión, yo soy, les quedo muy agradecido y ha sido una ocasión estupenda para dar un buen repaso a la situación de la actualidad española, es el ejercicio más fructífero sin duda”.