Última hora sobre la actualidad política

08:36 h

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este lunes a los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela por la presunta comisión de un delito de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis en la alcaldía de Gallardón.

El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta en el mandato pasado por el Grupo Municipal Popular y la asociación Transparencia y Justicia contra los tres exresponsables municipales por presuntamente encargar “a dedo” y “sin publicidad” a dos equipos de abogados informes externos para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno de Gallardón.

La acusación particular que representa al PP solicitó cinco años de cárcel para los acusados y reclama 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Fiscalía de Madrid no ve delito en su actuación, por lo que no acusa. Transparencia y Justicia no formuló tampoco escrito de acusación.

Informa Europa Press.