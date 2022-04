Sánchez sale de la reunión con Feijóo “con más incógnitas que certezas”

“Ha concretado poco. Entiendo que es porque falta todavía aterrizar en los temas”. Es la primera reflexión de Pedro Sánchez tras su encuentro con Alberto Núñez Feijóo como nuevo jefe de la oposición. El presidente del Gobierno ha salido con “más incógnitas que certezas”, según ha afirmado en una conversación informal con periodistas que le acompañan en el avión en su viaje a Rabat, donde esta tarde le recibe el rey Mohamed VI.

El socialista asegura que ha visto “incómodo” al gallego cuando le ha planteado asuntos como que no acuerde medidas como una ley de violencia intrafamiliar, que a su juicio choca con el Pacto de Estado frente a la violencia de género, mientras que el presidente gallego lo ve “compatible”. Sánchez le ha trasladado la preocupación que hay en Europa ante el crecimiento de movimientos “extremistas” como Vox. “Si tiene una estrategia, no la ha compartido conmigo”, ha aseverado. “Desde el PSOE estamos dispuestos a contribuir”, ha expresado el presidente sobre un cordón sanitario a Vox que reconoce que corresponde en buena medida de su espacio político.

Aunque ha notado una mayor sintonía con el nuevo presidente del PP que con Pablo Casado, cree que tiene cuestiones aún por “aterrizar” dado el poco tiempo que lleva al frente de Génova.

Sobre los asuntos que ha abordado con Feijóo, el Gobierno pone el énfasis en la recuperación de “consensos básicos” en los que incluye asuntos como la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos en referencia a las personas con discapacidad, la vuelta del PP al pacto antitransfuguismo o la reforma del voto rogado que está muy avanzada.

Sánchez insiste en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones más de tres años, pero Feijóo le ha pedido tiempo. Según el presidente, el nuevo líder del PP tiene que abordar el asunto dentro del partido. En todo caso, la intención del presidente es alcanzar un acuerdo antes, aunque pone como fecha tope el 12 de junio para hacer los cambios en el órgano de gobierno de los jueces y aprovechar para cambiar los vocales del Tribunal Constitucional que corresponde.

El líder del PSOE está convencido de que Feijóo quiere “confrontar” con él en lo económico y cree que el PP votará en contra o se abstendrá en la votación del decreto ley que contiene el plan de choque de respuesta a la guerra en Ucrania, pero considera que tendrá “difícil” explicar que se opone a medidas como las ayudas concretas a sectores afectados así como bonificaciones como la de los carburantes. Además, da por hecho que tiene los apoyos para que salga adelante la votación y no es partidario de tramitar el decreto como proyecto de ley para que el Congreso introduzca cambios porque sostiene que no hay margen para que lleguen a tiempo.

No obstante, Sánchez rechaza la “deflactación” del IRPF que le ha planteado el líder gallego. “¡Pero si no lo habéis deflactado cuando habéis gobernado!”, ha expresado con incredulidad. En todo caso, el presidente sostiene que sus medidas van en la misma línea que las del resto de países y que seguirá en esa dirección y no con bajadas generalizadas de impuestos que es lo que le pide el PP.