Vox recalca al PP que Sánchez "no se merece" un Debate de la Nación, sino una moción de censura para "descabalgarle"

Olona avisa a Casado de que lo "coherente" es censurar al presidente y no promover un debate "vacío de contenido" porque eso sería "un fraude"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Vox no comparte la estrategia del PP de reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de Debate sobre el estado de la Nación, porque, a su juicio, eso sería un "fraude" ya que el jefe del Ejecutivo "no se merece" un debate de este tipo sino "una moción de censura en toda regla" para "descabalgarle" de La Moncloa.

Así lo ha asegurado la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien afea al líder del líder del PP, Pablo Casado, que pretenda utilizar "puertas traseras o laterales" para pedir cuentas a Sánchez, en lugar de recurrir al "único instrumento constitucional" que permite cambiar un Gobierno sin que medien elecciones.

Los Debates del estado de la Nación vienen celebrándose en España desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura, y la última edición tuvo lugar en febrero de 2015, siendo presidente Rajoy, entonces con mayoría absoluta, y Sánchez líder de la oposición.

NO SE CELEBRA DESDE 2015 Y SÁNCHEZ NO LO CONOCE COMO PRESIDENTE

El 2016 fue el año de la primera legislatura fallida y Rajoy no fue investido hasta el mes de octubre; en 2017 fue la moción de censura de Podemos, al siguiente la que ganó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, y 2019 fue otro año de legislatura perdida por repetición de elecciones. El año 2020 arrancó con el debate de investidura de Sánchez y nueve meses después tuvo lugar la infructuosa moción de censura de Santiago Abascal.

Así las cosas, Sánchez todavía no se ha sometido a ningún Debate del estado de la Nación como presidente del Gobierno, un formato que incluye la votación de un centenar de resoluciones que pondrían a prueba los apoyos parlamentarios de la coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Por eso, y en medio de las presiones de Vox para que presente una moción de censura, el PP registró la semana pasada una proposición no de ley en el Congreso instando a su convocatoria. El Gobierno no contempla su celebración al menos hasta el próximo otoño y, en principio, la iniciativa del PP no podrá debatirse hasta que el Congreso inicie el nuevo periodo de sesiones en septiembre.

Vox reclamó su convocatoria en enero, cuando el Gobierno de coalición cumplió un año, pero ahora, subraya Olona en declaraciones a Europa Press, "el mejor debate del estado de la Nación es la moción de censura". "No entiendo por qué el PP se va a puertas traseras o laterales, será por su complejo de no querer molestar demasiado a la izquierda", abunda la dirigente de Vox.

A su juicio, el PP está haciendo lo mismo que hizo durante el último debate para prorrogar, en ese caso por seis meses, el estado de alarma por el coronavirus. Entonces, rememora Olona, Casado esgrimió que aquello era inconstitucional, pero no presentó recurso en el TC y, encima dijo que iba a acudir a la Comisión de Venecia, cuando "sólo los Estados tienen facultad para ello".

SI NO LO HACE, VOX SIEMPRE CUMPLE"

"Estaba mintiendo abiertamente, intentaba vestir el santo anunciando un mecanismo que el PP no puede utilizar y no activaron el único que instrumento que permite declarar la inconstitucionalidad de una norma. Sólo lo hizo Vox", se jacta la secretaria general del grupo que promovió ese recurso.

Desde su punto de vista, si el PP ya asume la tesis de su partido de que éste es "el peor Gobierno en el peor momento" lo "coherente" es presentarle una moción de censura y no recurrir a un Debate del estado de Nación con "discursos vacíos de contenido" porque eso es un "fraude" para la ciudadanía.

Así, tras recalcar que la moción es el único instrumento que permite "censurar verdaderamente" al Gobierno, Olona ha dejado claro que su partido no se va "a mover". "Tiene que ser el PP como principal, se supone, partido de la oposición el que tiene que hacerlo, pero en caso de que no lo haga Vox siempre cumple", concluye.