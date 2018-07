Cospedal reconoce haber tuiteado una cita falsa de 'El Quijote': "Es más importante el mensaje que quién lo dice"

Una de las candidatas favoritas de las primarias que celebra este jueves el PP, la aún secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, comenzaba la jornada dando las gracias a su equipo a través de su cuenta de Twitter. Para ello se valía de una supuesta cita de El Quijote. "Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este camino maravilloso", aseguraba, acompañando su mensaje de la mencionada referencia a la obra maestra de Miguel de Cervantes.

Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino. pic.twitter.com/9N8cMUi3pb — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

Pero se trataba de una cita falsa, ya que la frase no corresponde al famoso libro, como se han encargado de recordarle multitud de personas en las redes sociales. Cospedal se veía obligada a reconocer su error en otro tuit: "Me lo mandó un amigo por Whatsapp esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice", concluía.