Llama al programa de James O'Brien para disculparse por respaldar el Brexit y rompe a llorar en directo

Bill, un joven inglés que votó a favor del Brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, llamó este jueves al programa radiofónico de James O'Brien de la Leading Britain's Conversation (LBC) para disculparse y pedir perdón. La conversación terminó con el presentador enojado y el oyente llorando en directo.

"Bill, ¿Qué te gustaría decir?", preguntó el presentador al autor de la llamada. "Te debo una disculpa. Creo que tienes toda la razón. Soy un chico pasado de moda, supongo", respondió el oyente, tras repetir varias veces seguidas: "Estaba equivocado".

"¿Hemos hablado antes?", preguntó el presentador, un abierto defensor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. "Sí, hemos hablado antes. ¿Sabes qué? Tenías razón y yo estaba equivocado. Por alguna razón pensé que estábamos mejor, pero claramente estaba equivocado. ¡Siento mucho lo que le he hecho a mi país!", dijo Bill al tiempo que rompía a llorar. "Lo siento mucho", repitió de nuevo entre llantos.

A lo que O'Brien respondió: "Bill, Bill, Bill... Unos 17,5 millones de personas votaron". "¡Venga! No puedes echarte toda la culpa sobre tus hombros, amigo mío. ¡Mira el esfuerzo de estas personas que son multimillonarias! ¡Son dueños de The Ritz!, ¡Poseen The Daily Telegraph! No habrían gastado todo ese dinero ni se habrían esforzado por persuadirte para que actúes contra tu propio interés a menos que no supieran que era posible. ¡No voy a dejar que te culpes, Bill!, ¡échales la culpa a ellos!, ¡cúlpalos a ellos y no te culpes a ti!".

"Lo siento James...", insistió Bill. Antes de que O'Brien, indignado ante la situación a la que ha llevado el Brexit a muchos ciudadanos y que lleva tiempo denunciando, finalizase la llamada diciéndole: "¡No lo sientas, enfádate! Y si todavía no lo estás, yo me enfadaré por ti. Es lo que he estado haciendo durante los últimos dos años y medio".