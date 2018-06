Lo que opina Pedro Duque sobre la educación, la ciencia y la corrupción

El nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha caído por sorpresa. Pocas quinielas apuntaban al astronauta, una eminencia dentro del mundo científico, que ahora da el salto a la política y se suma al Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Recogemos algunos de sus tuits, discursos y citas más destacadas para conocer qué piensa Pedro Duque sobre las universidades, la ciencia o la corrupción.

—"Creo que todos los padres, educadores y divulgadores podemos constatar que funciona cada vez peor - el talento se nos escapa por entre los dedos, sin poder moldearlo adecuadamente cuando es el momento".

—"En la docencia universitaria por supuesto se selecciona al personal atendiendo al nivel y profundidad de sus conocimientos y a ciertos criterios de idoneidad pedagógica. Así ha de ser, puesto que los nuevos ingenieros deben comprender de dónde sale el saber, por qué motivos y hasta qué punto han de estar seguros de los números obtenidos de las fórmulas, y han de poseer recursos para buscar la verdad donde aún la ciencia no ha llegado".

—"No tengamos miedo: expresar sentimientos y emociones por el saber transmitido durante las clases universitarias, sean de la materia que sea, no hace sino ayudar a los alumnos".

(Citas extraídas de su discurso al ser investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia, en 2005)

—"A la ciencia siempre he tratado de contribuir desde mi puesto, que podríamos calificar como de servicio: los astronautas son en definitiva, y por ser escaso su número en las naves, gente que debe hacer de todo".

—"Tanto para asegurar la autonomía tecnológica, como la competitividad, como la capacidad exportadora, como los puestos de trabajo bien remunerados, han de existir siempre proyectos de tecnología en los que se vaya más allá. Y para conservar nuestros mejores talentos no valen medianías: el mejor avión del mundo, el mejor cohete, el mejor tren, y por supuesto la primera tripulación en Marte deben ser los objetivos y en la economía más potente del mundo han de haber los medios para ello".

—"Los Gobiernos deben fomentar las condiciones para hacer rentables inversiones privadas en estos proyectos, y proporcionar fondos públicos donde sea apropiado. Nos jugamos mucho, y cuanto más tardemos en ponernos al nivel necesario más costará recuperar".

—"El bienestar de la gente se ha conseguido a base de trabajo, esfuerzo, y sobre todo a base de mejoras en los productos y servicios, mejoras que se deben atribuir a un constante desarrollo de tecnologías".

—"Si el producto existe, las buenas infraestructuras y las técnicas de distribución y comercialización llevan a beneficios que proporcionan el bienestar antes aludido. Las familias viven mejor en general y algunos individuos incluso se dan maña en obtener gran cantidad de dinero aprovechando irregularidades del proceso o por encontrarse muy próximos a los centros de poder económico".

—"La difusión del éxito monetario de unos pocos, omitiendo toda referencia al esfuerzo personal requerido, no hace sino empeorar la situación. Todos tratamos de solucionar este problema de motivación explicando a los jóvenes el valor del esfuerzo, cómo las generaciones futuras nos lo agradecerán, el deber que todos tenemos hacia la sociedad, y otras encomiables disertaciones".

—"Defender la homeopatía es más sangrante que negar que pisamos la Luna". (En Redacción Médica)

Al menos los medios públicos de comunicación deberían asegurarse de que no se engaña a los ciudadanos en sus programas. No todo es opinable https://t.co/VDKBLyVuiJ

Por mucho que la industria de la #homeopatia consiga, con no sabemos qué artes, que la Unión Europea o los gobiernos lo amparen, eso no cambia nada. NO FUNCIONA. NO HACE NADA. Al menos nadie nos obliga a pagarles las chuches esas que venden. Avisados estáis. https://t.co/ZMmDqsuF6h