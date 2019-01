Un portavoz de los taxistas, sobre Marlaska: "Cómo es posible que un ministro de izquierdas y gay mande a la policía a reprimir al pueblo"

"Lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, eh, que es gay, que venga, o sea, que mande a la policía a reprimir al pueblo". Estas palabras son de Alberto 'Tito' Álvarez, portavoz de Élite Taxi Barcelona y uno de los líderes de la protesta de los taxistas contra los VTC. Una frase en la que se refiere al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y que ha salido de un audio que ha enviado él mismo a un grupo de periodistas. Y cuyo contenido ha provocado críticas y reproches a Álvarez por referirse a la orientación sexual del ministro para cargar contra él.

"Lo que está pasando aquí es represión total, eh. Mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores. La gente está alucinando, eh, con los socialistas. Yo no me lo explico", añade Álvarez en la grabación, que ha corrido por WhatsApp y ha sido publicada por varios medios.

En conversación con eldiario.es, Álvarez ha asegurado que sus palabras "no es algo que diga yo, sino lo que se estaba comentado por aquí", en referencia a la concentración de taxistas en la Castellana mientras estaban siendo desalojados. "A mí me da igual lo que haga el ministro en su vida, no tengo ningún problema con los gays", ha añadido el portavoz de Élite Taxi.

También lo ha manifestado así en otro audio que ha enviado a los periodistas, insistiendo en que esas palabras no son suyas, sino que trasladaba los comentarios que escuchaba de sus compañeros. "No saquemos de contexto las cosas que no son", añade 'Tito' Álvarez.