Un párroco gallego llama en Twitter "violadoras" y "manada de cerdas" a las feministas

El párroco del municipio gallego de Zas (A Coruña), Francisco Rafael Gómez-Canoura, ha llamado "manada de cerdas" y "violadoras" a las mujeres feministas y "gilipollas" a los votantes del BNG. Lo ha hecho a través de dos tuits publicados en su cuenta de Twitter que, a pesar que el religioso se encargó de borrar posteriormente, se han viralizado en las redes a través de capturas de pantalla.

Captura de los tuits publicados por el párroco

En uno de esos mensajes, Gómez-Canoura lamentaba tener que "soportar que una manada de cerdas me diga 'o violador es ti'", en referencia a la canción Un violador en tu camino que durante las últimas semanas se ha convertido en un himno feminista reproducido en todo el mundo. El tuit continuaba denominando a las feministas "violadoras que intentáis forzar nuestras conciencias".

La publicación del tuit tuvo lugar dos días después de que Nuevas Generaciones del PP de Santiago apartara del partido al joven que intentó reventar al grito de "¡a casa, que hay que hacer la cena!" un acto feminista en la Praza do Obradoiro en el que se interpretaba el himno viral.

En otro de los tuits por los que el párroco ha sido objeto de la polémica, este también calificó de "gilipollas" a los votantes del BNG. "La diputada del BNG por La Coruña dice que no se reúne con el Rey porque no es una figura democrática... ¿Los que la habéis votado ya sabéis que sois gilipollas o queréis más explicación?", publicó Gómez-Conoura después de que el partido nacionalista decidiera no participar en la ronda de consultas con rey Felipe VI abierta con motivo de la formación de gobierno.

Las disculpas del párroco

Tras borrar todos los tuits publicados en su cuenta hasta la fecha, incluidos los dos anteriormente citados, el párroco ha afirmado haber "empezado de 0" su cuenta y ha reconocido que "algunas cosas fueron mal hechas".

Empiezo aquí de 0 esta nueva cuenta, ya que algunas cosas fueron mal hechas. — Fco. Gómez-Canoura (@fcogomezcanoura) 17 de diciembre de 2019





Además, en declaraciones a la agencia Europa Press, el párroco ha pedido "disculpas" a los aludidos. Una rectificación que también ha trasladado a su Twitter, ha través de un mensaje en el que ha reconocido que sus palabras fueron "inapropiadas" y "desafortunadas", y ha pedido perdón "a cuantos se hayan sentido ofendidos", exculpándose sin embargo en una "redacción en caliente". "Siempre he estado con la igualdad y contra todo tipo de violencia", concluye el tuit.

Con respecto a un tuit mío que anda por las redes, debo decir que su redacción ha sido en caliente, es inapropiado y desafortunado. Perdón a cuantos se hayan sentido ofendidos, no era mi intención.



Siempre he estado con la igualdad y contra todo tipo de violencia. — Fco. Gómez-Canoura (@fcogomezcanoura) 17 de diciembre de 2019





El Arzobispado valora las "puntualizaciones"

El Arzobispado de Santiago ha reaccionado a los insultos del párroco a través de un comunicado en el que "valora positivamente las puntualizaciones realizadas por el presbítero" y afirma "valorar la rectificación" del religioso. En el posicionamiento oficial del arzobispado con respecto a la polémica, este muestra además su "compromiso por la igual dignidad entre hombres y mujeres y su rechazo a todo tipo de violencia", evitando sin embargo aclarar si tomará medidas por lo acontecido o manifestar sus disculpas con los colectivos afectados por los insultos de Gómez-Conoura.

Por su parte, el alcalde de Zas, Manuel Muiño (BNG), ha calificado en declaraciones a Europa Press de "bastante desafortunadas" las afirmaciones escritas por el párroco, y ha considerado que "las diferentes formas de pensar, las ideas, siempre que se comuniquen con respeto caben dentro de la democracia". "Es un tema muy serio que no se debe tratar de forma banal", ha añadido en referencia a los insultos machistas del párroco.

En cuanto a las descalificaciones a los votantes de su partido, el alcalde ha pedido "respeto" para una decisión "entendible y respetable", como la adpotada por el BNG en referencia a la ronda de consultas con el Rey.

Por último, cuestionado por las medidas a adoptar por el consistorio, Muiño ha considerado que el Ayuntamiento "no tiene nada que pedir explicaciones" ya que a quien se las debe formular es "a las propias feministas" y "al BNG".