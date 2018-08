Defensa investiga al único militar en activo que firmó el manifiesto antifranquista

El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación contra el cabo del Ejército, Marco Antonio Santos, único militar en activo firmante del manifiesto en respuesta a la declaración franquista que apoyaron centenares de oficiales, según ha adelantado la Cadena Ser. El militar se enfrenta a un posible expediente porque le es aplicable el régimen de las Fuerzas Armadas que recoge como falta "infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política".

Fuentes de Defensa confirman a eldiario.es la decisión de investigar al cabo porque "un militar en activo no puede hacer ninguna declaración política". Desde el ministerio reseñan que el posicionamiento del cabo a favor del manifiesto que condena el comunicado de varios centenares de oficiales puede vulnerar varias ordenanzas militares. Y que esta actuación es similar a la emprendida contra los cinco militares en la reserva que suscribieron la declaración a favor del dictador.

Y es que el departamento dirigido por Margarita Robles ya abrió una investigación a cinco militares en la reserva identificados por firmar el manifiesto franquista que exaltaba la figura del dictador.

Como respuesta a esta declaración, suscrita por cientos de oficiales, s e puso en marcha otro manifiesto contrario a Franco apoyado por una veintena de profesionales castrenses, entre ellos Marco Antonio Santos. El cabo acompañó a su firma una pequeña justificación en la que afirmaba que "los que apoyan el escrito a favor del dictador genocida son los que han hecho de las Fuerzas Armadas su jardín particular desde el 36".

Preguntado sobre la posibilidad de que Defensa abriera una investigación por sus declaraciones, el militar aseguraba este mismo miércoles no estar "haciendo nada en contra de España", solo " me estoy posicionando en contra de un dictador genocida que está enterrado en un mausoleo mientras las cunetas están llenas de personas asesinadas que lucharon por la República", explicaba en una entrevista con eldiario.es.

"Me he enterado por la prensa"

Según explican las mismas fuentes de Defensa, el superior del cabo será el responsable de nombrar a un instructor que se encargará de la información reservada. Por ahora estas actuaciones se limitan al manifiesto firmado por Santos y una decena más de militares retirados y será el instructor el que decida si también tendrá que dar explicaciones por las declaraciones dadas en la entrevista concedida a eldiario.es.

Esta información previa, justifican desde el ministerio, se abre "al igual que en los casos anteriores" porque "este militar tiene una vinculación con Defensa, si bien es cierto que en este caso hablamos de un militar en activo y no en situación de reserva".

A pesar de que el Ministerio ha confirmado está información, el cabo del Ejército de Tierra ha asegurado que por ahora no ha recibido ninguna comunicación oficial. "Me he enterado por la prensa", apunta. Mantiene su postura y asegura que sus declaraciones están enmarcadas "en los márgenes de la Constitución". "Es una verdad histórica", añade. Sobre la actuación del Ministerio, reseña: "Seguimos estando como siempre, acabamos pagando los que salimos del redil".