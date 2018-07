Podemos pide que se declaren nulos los juicios a personas LGTBI en el franquismo

Unidos Podemos ha registrado hoy en el Congreso una iniciativa por la que pide al Gobierno declarar nulos todos los juicios y las condenas a personas LGTBI durante el franquismo, una medida con la que pretenden "recuperar la memoria" y "hacer justicia" para este colectivo.

La proposición no de ley, cuyo anuncio coincide con el 40 aniversario de la primera manifestación del Orgullo en Madrid, se enmarca dentro de un "proyecto global" del grupo confederal, con el que quieren contribuir a que "esta sea la legislatura de la diversidad y de los derechos LGTBI".

"Esta iniciativa pretende hacer justicia a todas aquellas personas, homosexuales y mujeres trans sobre todo, que fueron represaliadas durante el franquismo", ha señalado la diputada de En Comú Podem Mar García Puig.

Para ello, el grupo ha pedido al Gobierno que "actúe" y que declare nulos "todos los juicios y todas las sentencias por homosexualidad y por transexualidad o por cualquier tipo de orientación sexual, que se produjeron durante el franquismo".

"Creemos que nuestro país ha sido pionero en muchos derechos LGTBI y que, sin embargo, continúa con esta anomalía. No se ha hecho justicia, no se ha indemnizado y no se ha visibilizado esa represión a la que fueron sometidas las personas LGTBI", ha añadido la parlamentaria.

Asimismo, la diputada y secretaria de feminismos interseccional y LGTBI de Podemos, Sofía Castañón, ha lamentado el ritmo que está llevando la ponencia de la ley de derechos e igualdad LGTBI, puesto que la respuesta parlamentaria debería haber sido "mucho más rápida".

"Confiamos en que tanto el nuevo Ejecutivo, como también ahora la nueva disposición que tiene la Cámara, haga que sea mucho más rápida esta tramitación y esté a la altura de las demandas que tienen los colectivos LGTBI, que están detrás de esa ley", ha manifestado.