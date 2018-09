El Poder Judicial ofrecerá formación en violencia de género a los jueces que no se dedican a ello de forma exclusiva

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a ofrecer de forma directa formación en violencia de género a los magistrados que están adscritos a los juzgados que tratan esta materia, pero que no lo hacen de forma exclusiva. Así lo ha decidido el organismo tras el encuentro celebrado este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para hacer seguimiento de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia machista.

Actualmente estos jueces pueden acceder a esta formación, pero a partir de ahora, según explican fuentes del CGPJ, "se le ofrecerá directamente, se va a dirigir y llegar a los jueces". Por otro lado, los cursos de violencia de género no contarán a la hora de solicitar otros, como prevé el Plan de Formación Estatal de la Carrera Judicial. Y es que actualmente se da prioridad a los magistrados que no han realizado ningún curso en el momento de repartir las plazas. Sin embargo, "el curso en violencia de género ya no entrará ahí", especifican las mismas fuentes, que inciden en que el objetivo es "facilitar y animar a estos jueces a que realicen estos cursos".

El cambio está dirigido a los jueces destinados a juzgados compatibles, aquellos que tienen competencia en violencia de género, pero no solo. En estos casos, la formación no es obligatoria, pero el CGPJ asegura que "tal y como está actualmente redactada la ley, no es posible". Para los que sí es preceptiva es para los magistrados adscritos a juzgados exclusivos en violencia sobre la mujer.

Actualmente, el Congreso tramita una proposición de ley presentada por el PSOE para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia machista que pretende modificar la Ley del Poder Judicial para extender la formación de los jueces encargados de esta materia. Se trata de la norma que precisamente ha aprovechado el Gobierno socialista para introducir una maniobra legal y aprobar los Presupuestos.

Control sobre las órdenes de protección

Con el objetivo de "facilitar la formulación de quejas por parte de mujeres víctimas de violencia de género", el Observatorio incluirá en su web un enlace directo al formulario online de presentación de quejas y reclamaciones, además de colocar carteles divulgativos en las sedes de los órganos judiciales con competencias en la materia y designar dos personas con formación especializada en la Unidad de Atención Ciudadana (UCA) para que atiendan de forma exclusiva estas reclamaciones.

En este sentido, el Servicio de Inspección ha informado de que ya realiza evaluaciones sobre el grado de coordinación entre los juzgados y los puntos de coordinación de las órdenes de protección. Aún así, el organismo "propone mejorar el sistema de control sobre las órdenes de protección introduciendo un apartado expreso sobre el estado de las mismas en los formularios que se envían a los juzgados antes de la visita del inspector", explica el CGPJ en un comunicado.

Con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas del Pacto referidas a las estadísticas, que proponen incluir datos sobre el número de denuncias de mujeres que sufren violencia machista más allá de la pareja o expareja –por ejemplo, agresiones sexuales–, el Poder Judicial informa de que se ha dado traslado de la petición a la Comisión Nacional de Estadística Judicial.