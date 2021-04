Concentraciones ante las sedes del PSOE para denunciar el bloqueo a la ley trans

Madrid, 16 abr (EFE).- Colectivos trans se han manifestado este viernes ante la sede del PSOE en distintas ciudades para denunciar el bloqueo de la ley que ha elaborado el Ministerio de Igualdad y que, entre otras cosas, reconoce la autodeterminación de género como un derecho para estas personas.

La Federación Plataforma Trans, Euforia Familias TransAliadas y No Binaries España han reclamado al PSOE que apoye la tramitación de esta norma que permitiría también el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años.

En declaraciones a Efe, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha explicado que es "absolutamente necesario, justo y de salud democrática" que el PSOE rectifique y apoye la ley trans, ya que ha sido uno de los partidos que más ha hecho por la consolidación de los derechos del colectivo LGTBI en España.

"El PSOE debe recuperar el lado correcto de la historia", ha aseverado Cambrollé, para quien sería "imperdonable" que el partido liderado por Pedro Sánchez no apoyara la ley: "Pasaría a ser un partido non grato para las personas trans. Si eso ocurriera, no descartaríamos ir al Consejo de Europa para que lo aperciban por una deriva cercana a la corriente más ultraconservadora de Europa".

Los postulados transfóbicos y reaccionarios están aumentando las agresiones al colectivo trans, que se encuentra "al margen de los derechos más básicos", ha denunciado.

Cambrollé ha asegurado que la Federación Plataforma Trans ha solicitado una reunión con todos los candidatos que se presentan a las elecciones en la Comunidad de Madrid "para sondear qué políticas van a poner en marcha" y para saber si sus partidos apoyarán la tramitación de la ley trans.

Durante las concentraciones, que se han celebrado en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Almería, La Línea de la Concepción, Girona, Palma de Mallorca y Pamplona, los colectivos trans han exigido al PSOE que abandone las posturas contrarias a la autodeterminación de género y que apoye la tramitación de la ley.

Han lamentado que, en un argumentario interno, el PSOE hablara de las personas trans como "ficciones jurídicas" y que justificara su oposición a la autodeterminación con la excusa de que "borra a las mujeres".

"Hoy venimos aquí a exhortar a PSOE a que se baje del autobús de Hazte Oír y se suba al lado correcto de la historia", han reclamado.