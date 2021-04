Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:20 h

Promover la unidad dentro de la Unión Europea no suele ser tarea fácil para quien preside la Comisión Europea, pero al menos Ursula von der Leyen ha logrado en los últimos días aunar a dos inesperados aliados.

Cuando la semana pasada Jean-Claude Juncker, su antecesor al mando de la Comisión, apuntaba contra la fallida estrategia de vacunación de la Unión Europea, el luxemburgués recibió un tuit de reconocimiento de Dominic Cummings, ex asesor jefe de Boris Johnson y principal arquitecto del Brexit.

"Juncker no es tonto. Lleva razón", escribió el ex estratega del divorcio entre el Reino Unido y Europa. "Y si la Comisión, que se está desmoronando, no escucha, el Reino Unido no debe entrar en el ojo por ojo sino hacer una propuesta generosa a los líderes de la UE para los ciudadanos europeos. Esto traerá años de buenas voluntades y buenas políticas, y la Comisión cederá poco después".

Por Daniel Boffey.