Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:42 h

El Ministerio de Sanidad no ha decidido todavía si España se desmarca o no de la línea mayoritaria de la Unión Europea, que sería optar por no administrar a mayores de 65 años la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Es el anuncio que sí han hecho ya Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suecia, Italia y Países Bajos. Oxford y AstraZeneca no tienen datos públicos sobre la eficacia de su vacuna en los mayores de 65 años, porque los ensayos no se hicieron con suficiente muestra poblacional. Es el motivo por el que esos países europeos se decantan por esta vía, al contrario que Reino Unido, que sí la está administrando a ese grupo. Sí que el Ministerio de Sanidad ha decidido con las autonomías que la de AstraZeneca no se inyecte a mayores de 80 años y que para este grupo solo se empleen las elaboradas con la técnica de ARN mensajero. Es decir, para los mayores de 80, de las que tenemos disponibles, solo irán las de Pfizer y la de Moderna.

Escribe Belén Remacha.