Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

17:25 h

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado hoy que las personas que sean vacunadas contra la COVID-19 reciban las dos dosis del mismo fabricante, y que por tanto si reciben primero una de la desarrollada por Pfizer-BioNTech la segunda también sea de la misma farmacéutica.

"Podría haber ciertas consideraciones prácticas, en algunos países en los que no quedara otra opción sería mejor vacunarse con dos productos diferentes a no hacerlo, pero en principio no lo recomendamos", ha señalado la directora de inmunización de la OMS, Kate O'Brian, en un encuentro a través de redes sociales.

En el mismo foro, el mexicano Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos que estudia las nuevas vacunas para la OMS, ha añadido que es recomendable no recibir vacunas contra otras enfermedades hasta pasadas dos semanas de recibir la destinada a proteger contra el coronavirus SARS-CoV-2. Cravioto ha afirmado también que hay evidencias de que los posibles efectos secundarios de estas vacunas en la población más mayor son menos frecuentes que en los más jóvenes. "No tenemos ninguna razón para pensar que la vacuna pueda ser perjudicial para los mayores de 65 años", ha asegurado.

Según estos expertos, el efecto secundario más observado han sido algunas reacciones alérgicas, por lo que se pide que los centros que administren la vacuna sean capaces de tratar estos choques anafilácticos de inmediato. Otro efecto observado en muy pocos pacientes en los que se realizaron ensayos clínicos fueron casos de parálisis facial no duraderos, fiebre o malestar general, que no se consideran motivos por los que no se deba recibir la vacuna.

Este artículo, en colaboración con The Guardian, explica qué dicen los expertos y cuáles son las posturas de diferentes países al respecto.

Información de EFE.