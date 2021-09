Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:46 h

Los empresarios se anclan al 'no' a la subida del salario mínimo este año. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer lunes que seguirá negociando para intentar un acuerdo en el alza del SMI para el último tramo de 2021, pero todo apunta a que los empresarios no formarán parte del consenso. Este martes, el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha reafirmado su oposición al incremento de manera tajante en una entrevista. "No es bueno, no es el momento de subir el SMI", ha reiterado el empresario vasco.

Garamendi, en declaraciones a Radio Intereconomía recogidas por Europa Press, ha afirmado que la CEOE no se opone a una subida del SMI, sino que rechaza que que suba en 2021, en un momento donde consideran que hay que impulsar la recuperación económica y el empleo. "Con esta subida puede haber menos gente que entre en el empleo (...) Con la que está cayendo, es un momento muy delicado y hay que tener cuidado con las cosas que se tocan", ha defendido el dirigente empresarial.