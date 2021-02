Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:51 h

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha expresado este martes su "desesperación, cabreo y hartazgo" por no poder "dar más información" acerca de la presunta financiación ilegal de su propio partido que se empezó ayer a juzgar en la Audiencia Nacional, en el conocido como juicio de la caja B.

En una entrevista en Rac1, Casado ha asegurado que esas supuestas corruptelas "son cosas que pasaron en los 80 de una persona que ya no está en el partido" y, preguntado por el careo entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas solicitado por el extesorero en la primera sesión de la vista, el líder del PP lo ha rechazado. "Eso sería un circo. Si no tiene pruebas y no puede acreditarla ¿ahora hacer un cara a cara para qué?", se ha preguntado.

Escribe Iñigo Aduriz.