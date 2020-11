Última hora sobre el coronavirus en España y debate sobre los Presupuestos

08:36 h

En medio de la pandemia y cuando ya nadie desconoce lo que hace un epidemiólogo, la sociedad médica que agrupa a estos profesionales, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), acaba de nombrar a su nueva presidenta. Tras la renovación de la Junta Directiva hace escasos días, Elena Martínez, hasta ahora vicepresidenta, se pone al frente para abordar un reto doble: seguir aportando al conocimiento de la COVID-19 sin abandonar otros problemas de salud. Especialista en Medicina Preventiva y ex docente universitaria, la epidemióloga urge a reforzar el rastreo y la Atención Primaria, lamenta la falta de medidas para población vulnerable y advierte de las consecuencias que tiene la sobrecarga sanitaria para el resto de enfermedades. Martínez trabaja en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, pero atiende a elDiario.es como presidenta de la SEE.

La semana pasada Asturias le pidió al Gobierno el confinamiento domiciliario, pero este defiende esperar a ver si las medidas funcionan. ¿Cree que estamos en momento de decretarlo?

Yo me resisto a pensar que tengamos que volver a a hacer lo que hicimos en marzo. El confinamiento domiciliario no es algo descartable, pero hay que pensar lo que implica y cómo repercute en lo demás, no solo en la economía, también en la salud mental. Como con todas las medidas, hay que valorar el riesgo-beneficio, así que yo creo que hay que dar una oportunidad a ver si las restricciones que se han impuesto tienen el suficiente efecto. Es verdad que no es algo inmediato, y ver cómo siguen aumentando los casos es preocupante para los que deciden, pero hay que dar un mínimo tiempo a lo que se ha puesto en marcha. El confinamiento es el último escalón al que tenemos que llegar.

Escribe Marta Borraz.