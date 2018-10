La ley de eutanasia sigue adelante al rechazar el Congreso la enmienda total del PP

La ley de eutanasia sigue adelante. El Congreso ha rechazado la enmienda total que había presentado el Partido Popular y su proposición alternativa que, en realidad, se circunscribía a los cuidados paliativos.

El pleno ha votado este jueves con un resultado de 208 diputados en contra y 134 a favor. Y, a sabiendas de que ese era el resultado esperado, el Partido Popular ha aprovechado para aproximar su discurso a las posiciones más conservadoras y darle altavoz parlamentario. La diputada poular Pilar Cortés ha expresado que "nuestro mensaje [a quienes están a favor de la eutanasia] no puede ser de conformidad. A quien no quiere vivir no se le puede decir: 'De acuerdo te vamos a matar'".

Y luego ha hecho la siguiente comparación: "¿Qué harían, señorías, con alguien que quiere tirarse al vacío? ¿Le darían un empujón?" Cortés ha analizado que detrás de las posiciones favorables a despenalizar la eutanasia. La intervención de la diputada popular ha sido calificada por el diputado del PNV Joseba Agirretxea con un "vaya papelón. Ya está bien de decir: matar. Nadie hace leyes para matar. Nadie".

Bastante de lo que ha subyacido en este trámite de enmienda se encontraba en la disputa por entre PP y Ciudadanos. No ha buscado el grupo popular apoyos en la bancada naranja. El rival electoral en el espectro de centro-derecha del Partido Popular, Ciudadanos, ha aprovechado su turno para reivindicarse. El portavoz, Francisco Igea ha acusado a Pablo Casado, "que no está aquí" de obligar a hacer el ridículo a sus compañeras diputadas en la tribuna de este jueves. Y luego ha repetido que quieren que se apruebe antes una ley de cuidados paliativos " es necesario acabar con nuestra proposición de ley que lleva más de un año y medio", ha dicho.

El PSOE ha defendido la proposición de ley que el PP, teóricamente, pretendía tumbar. Jesús María Fernández Díaz ha dicho: "Me gustaría decirle al señor Casado, que no está, que no es verdad que PSOE se invente este debate. El PP vive ajeno a la realidad. En esta ocasión nos traen una enmienda que es un fraude". Y ha recordado que el PP votó en contra de una propuesta sobre cuidados paliativos que llevaron los socialistas en la X legislatura. "Ese es nivel de abitrariedad y radicalismo que en materia de derechos a la que nos tienen acostumbrados".