Sextorsionan a la actriz Bella Thorne y ella da un ejemplo sobre cómo defenderse de un hackeo

Un ciberdelincuente se apoderó de fotos y vídeos de la actriz y cantante, popular en EEUU por su trabajo en series para adolescentes Cuando intentó chantajearla para no colgarlas in Internet, ella decidió desactivar la sextorsión que sufría haciendo público el contenido en sus redes No contestar, no pagar, denunciarlo a la Policía y contar los hechos en las redes es la recomendación de los expertos cuando se es víctima de este delito